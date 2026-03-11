Dominique Mathieu iráni bíborost Teheránból Rómába menekítették

A bíboros tájékoztatást küldött a Cathobelnek, a belga püspöki konferencia hírügynökségének. A minorita rendhez (OFM Conv) tartozó belga származású Mathieu bíboros sorsáért az Irán elleni izraeli–amerikai katonai művelet kezdete, február 28-a óta aggódtak a katolikusok. Március 9-én, hétfőn azt írta a Cathobelnek: „Tegnap érkeztem meg Rómába – nem csekély szomorúsággal és fájdalommal iráni testvéreink iránt –, az olasz nagykövetség teljes körű evakuálása keretében, amely az érsekség székhelye is. Miközben várjuk a lehetőséget a visszatérésre, imádkozzatok a szívek megtéréséért a belső békére.”

Az izraeli–amerikai katonai beavatkozás február 28-i kezdete után nem voltak hírek Mathieu bíborosról. Több napon át tartó aggasztó csend után – amelynek oka, hogy Iránban nem működtek a kommunikációs csatornák – maguk a minoriták jelezték, hogy néhány rendtársuknak csütörtökön sikerült felvennie vele a kapcsolatot.

A Cathobel azt írja, hogy jelenleg még nincsenek pontos információk az iráni keresztények helyzetéről. A belga katolikus hírügynökség adatai szerint Iránban körülbelül húszezer keresztény él, a katolikus közösség pedig mintegy 3500 főt számlál – ide tartozik a Róma joghatósága alá tartozó nagyjából 1300 latin rítusú katolikus. A bíboros az egyetlen, aki Teherán öt plébániáján szolgál, mivel nincsenek papok és diakónusok. A Consolata-székesegyház az olasz nagykövetség épületegyüttesén belül található, így diplomáciai védelmet élvez.

Bíborosi kinevezésekor, 2024. december 7-én Dominique Mathieu úgy nyilatkozott a Cathobelnek: reméli, hogy bíborosi rangja elősegíti a párbeszédet közte és az iráni hatóságok, valamint a mullah rezsim és a Szentszék között. Az érsek a számos akadály ellenére is úgy döntött, hogy Iránban marad, hogy lelkipásztori jelenlétével erősítse a közösséget – egészen a múlt vasárnapi evakuálásáig.

A hírek szerint Dominique Mathieu bíboros március 11-én, szerdán Leó pápával és a Szentszék több tisztviselőjével is találkozik, hogy tájékoztassa őket a jelenlegi iráni helyzetről.

Dominique Mathieu-t Ferenc pápa nevezte ki teherán-iszfaháni érsekké 2021-ben. Jelenleg ő az egyetlen szolgálatot teljesítő római katolikus püspök Iránban.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Ofmconv.net

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír