Ebben az emberben beteljesedett Isten áldása – Végső búcsút vettek Miocs Józseftől

„Miocs József 82 év után újra megszületett – ott az égben, és a tisztulás után belépett örök otthonába. Az Egyház nem banalizálja a betegség, a halál eseményét. De azt is felmutatja, hogy többet birtokol annál: Jézust Krisztust, a Feltámadottat. Ezt paptestvérünk, a kisszeminárium igazgatója, a tanár már saját szemével látja” – mondta szentbeszédében Fehér Tivadar a szabadkai székesegyházban.

A szentmisén a helyi hívek mellett jelen voltak az elhunyt családtagjai, a Paulinum tanárai és diákjai, valamint a városi papság is. A szentmise szónoka kiemelte: „A gyász mellett megállapíthatjuk, hogy a szülők, rokonok, ismerősök 82 évvel ezelőtti öröme beteljesedett. Nem hisszük, hogy tévednénk, ha azt állítjuk, az Isten is örömét lelte Miocs Józsefben és az Egyház is. A nemes ember – úgy ahogyan az Isten is – a jót keresi, a jót valósítja meg és azt értékeli a felebarátjában. Így a jó papok is elköltözött testvérünkben.”

A szentbeszédben az elhunyt életútjáról is szó esett. Fehér Tivadar a következő szavakkal zárta beszédét: „Amikor itt megemlékezünk róla, akkor imáink és ezen szentmiseáldozat segítségét adjuk neki. Azonban mi is kapunk valamit: felettünk szintén nagy öröm volt, amikor megszülettünk. Maga az Isten is örült és ujjongott. Figyeljünk oda, hogyan vezetjük életutunkat, hogy egykor a mi porhüvelyünk körül állók megérezzék, kimondhassák örvendezve, mint születésünkkor: ebben az emberben beteljesedett Isten áldása.”

Az elhunyt földi maradványait május 27-én, szombaton ravatalozták fel a kúlai Szent György-plébániatemplomban, ahol 11 órakor gyászmisét mutattak be érte, majd a kúlai katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Szöveg: Illés Hajnalka

Fotó: Kovács Attila

Magyar Kurír