Egy hivatalában elhunyt pápa temetéséhez hasonló lesz XVI. Benedeké

A liturgikus szertartás nagy vonalakban megegyezik egy pápa temetésével – hangsúlyozta a szentszéki szóvivő. Kivételt képez néhány olyan elem, amelyek egy regnáló pápa temetésére vonatkoznak, mint például az utolsó könyörgés: a római egyházmegye könyörgése és a keleti egyházak könyörgése, amelyekben kifejezetten egy uralkodó pápára utalnak. Az imákat átalakították az adott helyzetre. Az olvasmányok is eltérőek lesznek.

Az újságírók megkérdezték a szentszéki szóvivőt, hogy XVI. Benedek emeritus pápát pásztorbottal temetik-e el. Matteo Bruni válaszában kijelentette: a pápa nem pásztorbotot használ, hanem az ún. ferulát, egy ember magasságú bot végére helyezett egyenlő szárú keresztet. A ferulát az uralkodó pápa használja. Ettől függetlenül egyetlen pápát sem temetnek el pásztorbottal vagy ferulával: ez a tárgy nem kerül a koporsóba. A koporsóban elhelyezik – ahogy az általában történik – a pápaság idején vert pénzérméket és emlékérmeket, valamint a palliumot vagy palliumokat, továbbá azt a latin nyelvű okiratot (rogito), amely röviden összefoglalja péteri szolgálatát. A rogitót egy fémhengerbe teszik, majd a koporsóba helyezik. A szertartás után valószínűleg közzéteszik ennek a szövegét.

Matteo Bruni, a Szentszék Sajtóközpontjának igazgatója elmondta, hogy január 4-én, szerdán késő délután sajátos szertartás keretében bezárják a koporsót, amely ciprusfából készült. Január 5-én, csütörtökön nem sokkal reggel 8.50 után kiviszik a Szent Péter-bazilikából, hogy a hívek a templom előtti téren elimádkozhassák a rózsafüzért az emeritus pápa koporsójánál. A szentmise végén XVI. Benedek földi maradványait a bazilika alatti grottába viszik, és egy sajátos szertartás során a cipruskoporsó köré szalagot helyeznek az Apostoli Kamara, a Pápai Ház és a Liturgikus Szertartások Hivatala pecsétjével. Ezután a cipruskoporsót egy bádogkoporsóba helyezik, amelyet összehegesztenek és lezárnak, majd egy faládába helyezik, így temetik el.

Az újságírók arról is érdeklődtek a szentszéki szóvivőtől, hogy ki vezeti a szertartást és az élő közvetítés mit tartalmaz. Ferenc pápa vezeti a szertartást és mondja a homíliát, Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mutatja be a szentmisét – közölte Matteo Bruni. A misén több mint 120 bíboros és 400-nál is több püspök fog koncelebrálni, és várhatóan 60 ezernél több hívő vesz részt. Az akkreditált újságírók létszáma már átlépte a 600-at.

Az élő közvetítés akkor veszi kezdetét, amikor a koporsót kihozzák a bazilikából, és egészen addig tart, amíg elviszik a térről. Tehát a kültéren zajló rész lesz látható, minden, ami a grottákban történik, már nem.

A temetés maga zárt körű eseménynek számít, mindig is az volt és az is marad. Nem lesznek jelen újságírók: a terület és a körülmények sem teszik ezt lehetővé. Viszont amikor a temetési szertartás véget ért, képeket tesznek közzé róla. Régebben nemigen adtak közre képeket a koporsó bezárásáról, csak talán néhányat – tette hozzá a szóvivő, aki azt is közölte, a sírkő feliratáról egyelőre nincs információ.

A grottákban zajló temetési szertartáson jelen lesz az olasz és a német delegáció, valamint az ökumenikus delegációk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír