Egy Kambodzsában élő thaiföldi misszionárius nyilatkozott a két ország közti feszültségről

„Kambodzsában még mindig menekültek ezrei élnek; bizonytalanság és szenvedés jellemzi a thaiföldi határ menti tartományok lakóinak életét. Folyamatosan érezhető a feszültség és a kölcsönös ellenségeskedés, ami abból is látszik, ahogy a felek beszélnek egymásról és ahogy egymásra néznek. Ám a valódi csata mostanra más színtérre tevődött: a közösségi médiában dúl” – nyilatkozta a Fides hírügynökségnek.

A misszionárius kifejtette: „A Thaiföld és Kambodzsa közötti határ még mindig zárva van. Csak repülővel utazhatunk, a buszjáratoknak pedig Laosz felé kell kerülniük. A kapcsolatok feszültek, és diplomáciai szintű szembenállás is zajlik: mindkét fél igyekszik a saját verzióját tálalni a médiának és a nemzetközi közösségnek.”

A konfliktus alakulásával és a kilátásokkal kapcsolatban Chatsirey Roeung elmondta: „Meg kell várnunk a február 8-ra kitűzött thaiföldi választások eredményét. Meglátjuk, milyen kormány alakul, és hogy az új bangkoki vezetéssel együtt tehetők-e konkrét lépések a feszültség enyhítésére, a párbeszéd és a béke előmozdítására, valamint a két szomszédos ország közötti normális kapcsolatok helyreállítására.”

Eközben a kambodzsai belügyminisztérium közölte, hogy a 640 ezer belső menekült mintegy 80 százaléka (körülbelül 500 ezer ember) már hazatért vagy éppen visszatérőben van közösségébe, de több mint 100 ezren továbbra is táborokban tartózkodnak.

A Caritas Cambodia segítséget nyújt több ezer menekült családnak, akik főként pagodákban, buddhista templomokban vagy iskolákban kerestek menedéket a biztonság és az emberi méltóság reményében. A karitász önkénteseinek mozgósításával élelmiszersegélyt és alapvető szükségleti cikkeket juttatnak el a határ menti tartományokban élő rászorulóknak.

Forrás: Fides

Fotó: Caritas Cambodia/ Facebook

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír