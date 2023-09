Egy repülőgépen a Szentatyával – Újságírók a magyarországi pápalátogatásról a KATTÁRSON

Sebő Balázs, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Sajtóosztályának vezetője vezette a beszélgetést, amelyen részt vett Thullner Zsuzsanna, a Magyar Kurír munkatársa; Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője; Martí Zoltán (MTVA, 777 Blog); Ambrus István (TV2) és Hubai Antal (RTL). Köztük Kuzmányi István egy kicsit kakukktojás volt: a mostani pápalátogatáskor nem utazott együtt a pápával, de együtt repült vele 2021-ben, amikor a Szentatya a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét mutatta be Budpesten, majd továbbutazott Szlovákiába. A rendezvényen a hallgatóság körében jelen volt Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Tóth Tamás, az MKPK titkára.

Sebő Balázs felvetésére az újságírók elsőként azokra a pillanatokra emlékeztek, amikor megkapták a feladatot: a vatikáni repülőgépen együtt utaznak Ferenc pápával Rómából Budapestre, majd vissza, és tudósítanak az ottani sajtóeseményekről. Az öt kiválasztott újságíró a pápalátogatást közvetlenül a Szentatya közelében tölthette.

„Sokkal többet kaptam emberileg ezen az úton, semmint azt elképzeltem akkor, amikor nekem adták ezt a feladatot – kezdte Martí Zoltán. – Természetesen átnéztem a pápa nyilatkozatait, amiket a repülőgépen mondott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vagy az erdélyi útja kapcsán, és megismerkedtem a pápai (vatikáni) protokollal, e különleges repülőút sajátos szabályaival is.”

Thullner Zsuzsanna megvallotta, nagyon meglepődött, amikor arról értesült, hogy ő mehet el erre a „pápai útra”. „El sem hittem, kicsit pánikba is estem, mivel is fog mindez járni, ráadásul reflektorfénybe is kerülök, amit nem annyira szeretek...”

„Valójában, így utólag is elmondhatom, rendkívül hálás vagyok, hogy megkaptam ezt a feladatot. Személyesen találkozhattam Ferenc pápával, akit nagyon szeretek, és akinek a tanításáért nagyon hálás vagyok: az üzenetéért, ami az egész Egyház számára fontos. Isten prófétája ő és öröm számomra, hogy a közelébe kerülhettem.”

Ambrus István is egyike volt az öt újságírónak, aki a Szentatya mellett lehetett a pápalátogatás során. Megvallotta: „amikor a TV2 felelős szerkesztőjétől megkaptam ezt a munkát, azt hittem viccel, elkezdtem kacagni.” Majd kiderült, hogy komoly a dolog, ezután izgalmas napok következtek; nem mehetett vele operatőr, ezért el kellett sajátítania a kamera használatának a technikáját egy gyorstalpaló keretében. A repülőgépen a legizgalmasabb pillanat az volt a számára, amikor elhúzták a függönyt, s kilépett a repülőgép terébe Ferenc pápa: „szinte hihetetlen volt, odament minden újságíróhoz, kezet fogott velük – velem is. Életre szóló élmény volt.”

Hubai Antal (RTL) 2019-ben a pápa erdélyi útján már együtt utazhatott a Szentatyával. Pontosan tudta, hogy mit várjon, és éppen ezért 2023-ban már nem kellett annyira a részletekre koncentrálnia, jobban átélhette a történéseket, a pápa jelenlétét. „Nem kellett azon izgulnom, hogy éppen hova kell rohannunk, mert pontosan tudtam, mi fog történni.”

Hubai Antal arról is beszélt, hogy 2019-ben a Szentatya egy 10-es számú magyar focimezt kapott a magyar válogatott csapat aláírásával Papa Franceso felirattal. Antal egy beszélgetésből megtudta, hogy a pápa négy évvel később is emlékezett erre a mezre.

Kuzmányi István megvallotta, hogy a pápa tevékenységének médiakövetése, beszédeinek rendszeres magyar nyelven történő közlése kifejezetten nagy segítségére volt a pápalátogatásra való előkészületek során. 2021-es útja előtt töbek között Micaci Cristiantól, a nagyváradi egyházmegye sajtómunkatársától – aki a 2019-es erdélyi pápalátogatás sajtódelegációjának a tagja volt – informálódott a repülőúton történő sajtóesemények rendjéről.

A 2023-as magyarországi pápalátogatás „hihetetlen nagy élményt” jelentett számára, mint mondta, „az esküvőmhöz és a diakónusszentelésemhez hasonlóan az átélt nagy boldogság töltött el, s csak utólag tudtam összerakni magamban a történések részleteit”.

Elmondta, hogy a NEK-es repülőúkét évvel ezelőtti repülőúton „magam is adtam ajándékot, Verseghy Beáta nővér Punya című könyvének spanyol fordításával készültem, valamint a kisfiam színes rajzával, a lányom pedig egy személyes levelet írt a Szentatyának, ezt a levelet is átadtam, amit a pápa ki is bontott”.

A Szentatyával való személyes találkozás a repülőgépen adott volt az öt újságíró számára. Martí Zoltán erről úgy nyilatkozott, hogy „ez a találkozás úgy volt különleges, hogy nem volt különleges, hiszen a pápa magától értetődő természetességgel fordult mindannyiunkhoz – mint egy mosolygós, jámbor nagypapa. Abban a húsz másodpercben, amikor lehetőségünk volt vele szót váltani, csak ránk figyelt, semmi és senki másra.”

Thullner Zsuzsannát is

megragadta a pápa természetessége, s az, hogy akivel beszél, arra százszázalékosan figyel.

Ugyanakkor arra is emlékezett, hogy mindenki izgult, a repülőgépen hátra tud-e menni az újságírókhoz, hiszen tudták, hogy nehezen jár. Aztán nagyon megörültek annak, hogy ezt a nehézségek ellenére is megtette. Sőt, egy spanyol újságíróval egészen sokat beszélgetett, a férfi száz esztendős nagymamájának a fotóját dedikálta, jókívánságokat írt rá, kérdezgetett a nagyszülőről. „Megható pillanat volt, a Szentatya nem csupán szavakkal tesz tanúságot az emberekkel, az idősekkel, a szegényekkel való törődésről.”

Zsuzsanna ajándékai között voltak a lányai rajzai is. Az egyik, amelyen egy galamb volt, s a béke szó több nyelven, különösen is megragadta Ferenc pápát, meg is jegyezte, hogy „milyen szép, hogy ilyen sok nyelven szerepel a rajzon a béke szó”.

„A pápalátogatás legfontosabb pillanata számomra az volt, amikor kezet fogott velem a Szentatya, számomra ekkor vált igazán emberközelivé” – folytatta a beszélgetést Ambrus István. Hallhatta azt is, amikor a pápa magyarul így köszönt neki: „Isten éltesse!”

Hubai Antal az előbbiekhez hozzátette, csodálja az idős pápa hatalmas munkabírását, „rengeteg energiát adott bele magyarországi látogatásába, s ez a nem hívő emberekből is tiszteletet vált ki”.

Az RTL munkatársa megköszönte kollégáinak, hogy a repülőgépen megtartott sajtótájékoztatón ő kérdezhette a katolikus egyházfőt a magyarok nevében, külön Thullner Zsuzsannának, aki olaszra fordította a kérdéseket, amelyeket a kérdező rendre be is tanult.

„Elárulom, semmire nem emlékszem abból, amit a pápa válaszolt. Lebilincselt a pillanat, hogy vele beszélhetek, őt kérdezhetem, a Szentatya rám figyel, és válaszol.

Szinte el is felejtettem, hogy repülőgépen vagyok, és körülöttem ott ül kétszáz újságíró a világ minden tájáról” – emlékezett az RTL munkatársa.

Kuzmányi István az előbbiekhez hozzátette: „Ferenc pápát jellemzi, hogy amikor Budapestre érkeztünk, még a leszállás előtt az összes újságíróval kezet fogott, röviden beszélgetett, senkit sem hagyott ki, és éppen abban a pillanatban ült vissza a helyére, amikor a gép landolt.” Továbbá elmondta, hogy véleménye szerint a pápa pont olyan mint a két és fél éves kislánya, egy gyerek, aki minden pillanatát megéli a játszóterezésnek. A Szentatya is örül az adott pillanatnak, találkozásnak, megéli azt: mindig arra figyel, akivel éppen beszél, vagy együtt ünnepel a fiatalokkal.

