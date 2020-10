Egy szívvel a hazáért

Az Aradon kivégzett magyar honvédtisztek és Batthyány Lajos miniszterelnök hazánkért hozott életáldozata Jézus Krisztus tanítását váltotta valóra, hiszen „senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Ezek a barátok lehetnek akár a család, a lakóhelyi környezet, a keresztény közösség vagy a nemzet tagjai is, akiket nemcsak a kölcsönös szeretet köthet össze, hanem a közösen megélt és vallott értékek, a hit, a hagyomány, a kultúra és a nyelv is.

Ahogy a vértanúk vére a kereszténység magvetése, úgy az aradi nemzeti hősök vére a magyarság számára is magvetés, ami táplálja a mai magyarok hazaszeretetét is. Ma nem vértanúságot, de munkát, odafigyelést, tiszteletet és áldozathozatalt kíván tőlünk a haza szeretete.

A vértanú hősök a legtöbbet adták a magyar hazáért, pedig számos szomszédos nemzet fia is volt köztük. Napjainkban különösen példamutató a többnemzetiségű, de egyszívű aradi vértanúk hazaszeretete, amikor megmaradásunk feltétele a Kárpát-medencei népek összefogása. Ahogy Deák Ferenc is jobban tudta „szeretni e hazát, mint gyűlölni ellenségeinket”, úgy Jézus tanítása és az aradi vértanúk példája még inkább megmutatja: a hazaszeretet segíthet, hogy múltbeli ellenségeinket is barátként tudjuk tisztelni, velük együtt tudjuk megélni keresztény hitünket, védeni értékeinket és gondoskodni gyermekeink jövőjéről a Kárpátok ölében. Az itt élő népek között most is nekünk, magyaroknak van lehetőségünk és kiemelt felelősségünk megmutatni barátságunkat.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

