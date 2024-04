Egyedül nem megy – Eberlein Éva identitáscoach tartott tréninget Székesfehérváron

Nem beszélünk vagy nem beszélünk eleget a szexualitás témájáról – hangzott el a keresztény szexuális nevelésről szóló tréningen, amelyet Eberlein Éva identitáscoach tartott Székesfehérváron. Szülők, pedagógusok, nagyszülők, védőnők, orvosok, lelkipásztorok vettek részt a rendezvényen, amely segített eligazodni a szexualitás témájában ma, amikor sok kihívással kell szembenéznie a gyermekeknek és az őket nevelő felnőtteknek egyaránt. Az esemény fővédnöke Spányi Antal megyéspüspök volt.

A rendezvény elején Kissevich-Horváthné Toldi Hajnalka szervező, az Élni Teljesen Jó mozgalom vezetője köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta: fontosnak tartja, hogy Székesfehérváron is közösen gondolkodjanak el a keresztény szülők, nevelők, hogyan lehet a mai gyermekekkel az Isten elgondolása szerinti szexualitásról beszélni.

Spányi Antal püspök köszöntőjében azt hangsúlyozta, nem mindegy, hogy a keresztény ember mit gondol a világról, és azt hogyan osztja meg másokkal, elsősorban a családban. Az Egyháznak vannak válaszai a modern kor kérdéseire, amelyet a kinyilatkoztatás szemével tud nézni és átadni. A teremtett világ védelméhez nemcsak a környezetvédelem, hanem az ember védelme is hozzátartozik.

„Minden korosztálynak fontos, különösen a 21. században, a szexualitás témájával foglalkoznia. Mert ez Isten ajándéka, amivel élni kell, és nem visszaélni vele. Ezért nem kerülhetjük el a felvilágosítást, amely nem könnyű, hiszen a szülők is nehéznek élik meg. De sajnos a gyerekekben nagy a zavar ezzel kapcsolatban. Ezért lépnünk kell, hiszen a gyermekek olyan helyekről szereznek információkat, amelyek tévútra viszik őket. Tiszta, világos szavakra és őszinte beszédre van szükség, és hogy a megfelelő időben indítsuk el ezt a folyamatot, hogy a gyerekek meglássák, hogyan éljenek Istennek ezzel az ajándékával és tegye az életüket még szebbé, teljesebbé” – mondta a megyéspüspök.

Eberlein Éva identitáscoach először a keresztény szexuális nevelés módszertanáról beszélt. Hogyan neveljünk boldog házasságra képes felnőtteket, melyek a prepubertás kor kihívásai, és mit tegyenek a szülők 8 éves korig a gyermekek nevelésében? A 20. században nem beszéltek keresztény szexuális nevelésről, csak felvilágosítás volt, ami a veszélyekre, a betegségekre, a nem kívánt terhességre irányult a legtöbb esetben. A 21. században teljesen más kihívásokkal találkoznak a szülők. A gyerekek ugyanis nagyon korán találkoznak a genderideológiával – fejtette ki a szakember. – Túlszexualizált világban élünk, ahol a pornográfia már gombnyomásra elérhető. Fontos, hogy ne csak a veszélyekről beszéljünk, hanem Isten csodálatos ajándékáról és arról, hogyan lehet valóban kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolatot élni, a házasságot boldogan megélni felnőttként. Hiszen látjuk a családok válságát, akik nem kaptak ebben segítséget.

A boldog házaséletre kell felkészíteni a gyerekeket, erre ma Magyarországon vannak nagyon jó felvilágosító programok. „Napról napra meg kell látni azokat a helyzeteket, amelyek lehetőséget kínálnak, hogy az életről, értékről, kapcsolatokról, érzésekről, érzelmekről beszéljünk, és nem az aktusra koncentrálva, hanem a férfi-nő párkapcsolatra.”

Az ötvenfős trénigen kiscsoportokban tárgyalták a tinikor kihívásait, az apai és anyai feladatokat, hogy a gyermekek egészséges identitásúak maradjanak a kortárs nyomás és ideológiai kihívások közepette is.

Az identitáscoach sok hasznos információt, ötletet adott át, amelyek a gyakorlatban is jól működnek. Ma nem elég 11–12 éves korban beszélni a gyerekekkel a szexualitásról, mert már óvodáskorban találkoznak vele, ha máshogy nem, trágár kifejezések szintjén. Meg kell tanítani őket arra, hogy a fiúk fiúk, és a lányok pedig lányok. Arra is, ha valaki olyat akar mutatni, ami intim testrész, akkor hogyan reagáljanak erre, forduljanak el tőle. Vagyis hogy már kicsi korban hogyan mondjon nemet a pornográfiára. Fontos beszélni arról, hogyan lesz a kisbaba, miként kerül be az anyaméhbe és születik meg. Ezekről már 8–10 éves kor előtt beszélni kell a gyermeknek a nekik megfelelő nyelven. Hiszen tinikorban betörnek a hormonok, és egészen felborul a család élete – figyelmeztetett Eberlein Éva. – Beszélni kell róla, amikor felébred az érdeklődés bennük a másik iránt, mert kamaszkorban jön a kortárs és digitális nyomás. Meg kell tanítani őket arra, hogy nézzenek ezzel szembe, miként kommunikáljanak és érveljenek.

Az előadó szavai szerint a keresztény szexuális nevelést jobb egy évvel korábban kezdeni, mint egy perccel később, hogy a gyerekek boldog házasságra képes felnőttekké válhassanak.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír