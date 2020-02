Egyháziének-versenyt rendeznek Pécsett – már lehet jelentkezni

A versenyre szólóban és kisebb-nagyobb csoportokban is lehet jelentkezni. A felkészítő tanár nevét, csoport esetében a konkrét létszámot is meg kell adni a jelentkezéskor. A szervezők kérik, hogy a pályázók a megtanult dalok listáját is tüntessék fel a jelentkezési lapon. A megmérettetésen részt vevők ezekből a dalokból szabadon választott, 2-3 perces bemutatóval kezdenek, majd a zsűri a listán szereplő további dalokból is kérhet még éneklést. Rendelkezésre áll egy kétmanuálos, pedálos Viscount orgona, így hozott vagy kért orgonakísérő egyaránt tervezhető a programhoz.

A dalanyag kijelölése nem változott a tavalyihoz képest, az összes lista, kotta és hangzóanyag elérhető az intézmény honlapjáról.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a megmérettetés igazából nem is verseny, hanem egy gyönyörű, közös egyházzenei ünnep. Az értékelés során arany, ezüst, bronz oklevelet adhat a zsűri. Emellett minden szereplő apró ajándékot kap, a messziről jövők agapén vehetnek részt, illetve egyeztetés alapján ebédet is igényelhetnek.

Az egyházzenei énekverseny tervezett időpontja: április 28., kedd 9–13 óra között.

Helyszín: Szent Mór Iskolaközpont, Papnövelde utca 1. számú épületének 2. emeleti kápolnája

Jelentkezési határidő: március 16.

A szervezők a következő e-mail-címen várják a jelentkezéseket: gyongyosi.istvan@szentmor.hu.



Forrás és fotó: Pécsi Egymázmegye

Magyar Kurír