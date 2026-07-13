Egyházmegyei családtábort tartottak Velemben – KÉPRIPORT

A szervezők úgy állították össze a tábori programot, hogy a felnőttek, gyermekek és a családok közösen is megtalálják a lelki feltöltődés, kikapcsolódás lehetőségét.

A széles programkínálatban szerepelt szentmise; szentségimádás, a felnőtteknek színvonalas előadás Uzsalyné Pécsi Ritá neveléskutatóvel, a gyermekeknek játékos feladatok, valamint bábelőadás.

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Volt gyalogos zarándoklat borkóstolóval, táncház és egyéb fakultatív programok is várták a résztvevőket.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti, Molnár G. Tamás

Magyar Kurír