Egyházmegyei fenntartású köznevelési intézmények vezetői tanácskoztak Debrecenben

A fenntartó részéről jelen volt Heidelsperger István oktatási ügyekért felelős helynök, Németh István püspöki titkár, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) részéről Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti, valamint Kovács István oktatásszervezési igazgató, illetve Béres Nándor gazdasági igazgató és Béres Diána jogtanácsos.

A tanácskozás elején Heidelsperger István helynök tartott lelki bevezetőt a napi evangélium alapján.

„Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz: Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: »Ördöge van.« Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: »Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!« Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.” (Lk 7,31–35) A felolvasott szentírási szakasz kapcsán Heidelsperger István atya egykori bencés fizikatanárára, osztályfőnökükre emlékezett, akitől – mint mondta – nemcsak a tantárgyat tanulta meg, hanem sokkal fontosabb dolgokat is. Az akkor közel hatvanéves bencés szerzetes mindig, minden helyzetben jól érezte magát; soha nem mondta azt: „Bezzeg az én időmben!” Havonta elvitte az osztályát kirándulni a Bakonyba, a leglehetetlenebb időjárási körülmények között is: hidegben, forróságban, sárban, esős időben.

A bencés atya soha nem panaszkodott, talán azért nem, mert jól akarta érezni magát – emelte ki az egyházmegye oktatási ügyekért felelős helynöke. Hozzátette: a legtöbb ember sokszor elvágyódik onnan, ahol éppen van, mást szeretne tenni, mint amit éppen tesz.

Az igazi bölcsesség és az igazi szabadság ott kezdődik, hogy örülök annak, ami van, örülök a mának, és ebben igyekszem megkeresni azt, ami szép és jó, ami Isten ajándéka a számomra

– hangsúlyozta Heidelsperger István atya.

Az összejövetelen bemutatkozott Németh István püspöki titkár, hitoktatási referens is, aki jelenlegi feladataira ez év augusztus 15-étől kapott megbízást.

Arra kérte az intézményvezetőket, forduljanak hozzá bizalommal a hitoktatással kapcsolatos kérdéseikkel is, majd kitért a fontos tudnivalókra, határidőkre.

A tanácskozáson Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti, Kovács István oktatásszervezési EKIF-igazgató, valamint Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató tartott előadást.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír