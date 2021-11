Egyházmegyei találkozókkal indul az előkészület a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra

„Szeretnélek ismét kézen fogni benneteket, és veletek együtt járni azon a lelki zarándokúton, ami a 2023-as lisszaboni ifjúsági világnapra vezet” – írja Ferenc pápa a 36. ifjúsági világnap alkalmából. Majd hozzáteszi:

Amikor egy fiatal elbukik, bizonyos értelemben az egész emberiség elbukik. De az is igaz, hogy amikor egy fiatal felemelkedik, mintha az egész világ is felemelkedne. Fiatalok, milyen nagyszerű lehetőség van a kezetekben! Milyen nagy erő van a szívetekben!”

A Hajdúdorogi Főegyházmegye november 20-án (szombaton) Debrecenbe várja a főegyházmegye ifjúságát. Egyénileg is lehet csatlakozni, de azok az ifjúsági csoportok se maradjanak távol, melyek rendszeresen összejárnak. Be lehet majd kapcsolódni a karitatív munkába, de érdekes előadásokat is meg lehet majd hallgatni. Természetesen a közös imádkozás sem marad el, és még mindezeken felül is jónéhány meglepetéssel készülnek a szervezők.

Ferenc pápa buzdítása teljes terjedelemben ITT olvasható.

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban a Hajdúdorogi Főegyházmegye ifjúsági referensénél kérhetők az ifjusagiiroda@hd.gorogkatolikus.hu e-mail-címen.

