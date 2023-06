Egyházművészeti hajós kirándulások a Veszprémi Főegyházmegyében

A szakrális művészet tárháza kimeríthetetlenül gazdag, ennek bemutatást és az értékek továbbadását kiemelt feladatának tartja a Veszprémi Főegyházmegye. A Balaton közelsége kiváló lehetőséget és helyszínt kínál ehhez mind a közelben élők, mind a kikapcsolódni, pihenni érkezők számára: a másfél órás kulturális hajóutak alkalmával lehetősége nyílik a résztvevőknek a művészetből és a Balaton közelségéből való töltekezésre, merítkezésre. Májustól szeptemberig, összesen hat alkalommal, csodálatos környezetben, egy nem mindennapi rendezvényhelyszínen, a Szent Miklós hajó fedélzetén hat művész életútjával, művészetével ismerkedhetnek meg a hajóutakon résztvevők.

Az első alkalommal, május 14-én délután Miklósa Erikával, a Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas koloratúrszoprán énekesnővel beszélgetett Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, majd május 27-én Dankos Attila Fischer Annie-ösztöndíjas orgonaművész, a veszprémi főszékesegyház zeneigazgatója volt a meghívott vendég.

„A hitről beszélgettünk. Hogy vajon mindig elég erős-e a hitem. Hogy képes-e a hitem olykor a kudarcok fölé emelni. Szerintem nincs fokozata a hitnek, nincs erős, erősebb, legerősebb hit. A hit – önmagában is jelenti az erőt. Nem egy feszült és indulatos erőt, hanem egy mindentől felszabadító, megszabadító erőt. És erre éppúgy szükségem van a sikereknél, mint a kudarcoknál. Így a kudarcok is megszelídülnek az életemben, s próbatétellé válnak. A hit számomra megnyugvás, elfogadás, a másik elfogadása is, befogadás, a másik befogadása is, kiállás a másik mellett is” – fogalmazott Miklósa Erika a találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében.

A második úton Dankos Attilát Loószné Dömötör Enikő, az érsekség irodavezetője, a pécsi bazilika Mozart kórusának alapító tagja, annak húsz éven át alt szólistája kérdezte. A beszélgetés több szempontból is izgalmas volt, hiszen a fiatal orgonaművész még csak öt hónapja dolgozik az érsekség kötelékében, s eddigi pályafutása is számos meglepetést tartogatott már. Dankos Attila őszintén, tanúságtevő módon vallott hitéről és hivatásáról, valamint a hangszer szeretetéről, valamint a kettő közti erős kapcsolatról, s szót ejtett az elődei által támasztott felelősségről is, amely munkakörével jár.

A soron következő alkalom vendége június 11-én Boros Misi Junior Prima díjas zongoraművész lesz, aki egyben a magyar klasszikus zene ifjú nagykövete.

A hajó minden alkalommal a tihanyi hajóállomásról (8237 Tihany, Hajóállomás GPS: 46.917274 | 17.894775), 16 órakor indul.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye



Fotó: Bahart; MTI/ Cseke Csilla; Dankos Attila Facebook-oldala



Magyar Kurír