Egyre népszerűbb a szegedi Gál Ferenc Egyetem: Három év alatt 3000-re nőtt a hallgatók száma

A most lezárult általános felsőoktatási felvételi eljárásban ismét csaknem 1000 új hallgató nyert felvételt a GFE-re. A három éve tartó folyamatos növekedésnek köszönhetően a hallgatói létszám már meghaladta a 3000 főt, ezzel pedig a GFE kinőtte a „kis egyetem” kategóriát, és mára a középkategóriás magyar felsőoktatási intézmények közé emelkedett.

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A jelenlegi hallgatói létszám még nem végleges, a központi felvételi után következik a pótfelvételi, emellett az intézmény saját felvételi eljárásban is vár jelentkezőket a hitéleti képzésekre és a több mint húsz szakirányú továbbképzésre.

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A legtöbb új hallgatót idén is a szarvasi Pedagógiai Kar fogadja: a központi felvételin mintegy ötszázan jutottak be. Továbbra is az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak számít a két legnépszerűbb képzésnek.

Ám a gazdasági terület iránt is erős az érdeklődés. A gazdálkodási és menedzsment szakra száz új hallgató került be, a pénzügy és számvitel, valamint a műszaki menedzser képzésekre pedig csaknem hatvan-hatvan fő nyert felvételt.

Az Egészség- és Szociális Tudományi Képzési Karon a szociális munka szak bizonyult a legnépszerűbbnek, de nagy érdeklődés övezte az ápoló és az egészségügyi szervező képzéseket is. A mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés esetében pedig jelentősen korlátozni kellett a felvehető létszámot, olyan sokan akartak bejutni.

Kovács Katalin azt is kiemelte, hogy az utóbbi évek országos trendjével szemben a Gál Ferenc Egyetemen nőtt a nappali tagozatos hallgatók száma, amit részben az egyetem által kínált ösztöndíjaknak tulajdonítanak.

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A Gál Ferenc Egyetem pótfelvételi eljárásában augusztus 7-ig lehet jelentkezni, és csak egyetlen szak jelölhető meg. Kovács Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes előzetesen tájékozódni a korábbi ponthatárokról és a jogosultsági feltételekről, hiszen ezek nagyban befolyásolhatják a sikeres pótfelvételit.

Az oktatási igazgató ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a GFE esetébe nem minden képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A hitéleti képzésekre, valamint a szakirányú továbbképzésekre a Gál Ferenc Egyetem saját felvételi eljárást működtet: ezekre közvetlenül az egyetem honlapján elérhető online jelentkezési felületen lehet benyújtani a jelentkezést. A hitéleti képzések esetében augusztus végéig, a szakirányú továbbképzéseknél augusztus 15-ig várják a jelentkezőket.

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Forrás: delmagyar.hu

Szerző: Koós Kata

Fotó: Török János

Magyar Kurír