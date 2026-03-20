Egyre többen jelentkeznek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre történő jelentkezések jelentős része – több mint 6300 – a nappali tagozatra érkezett, de még ennél is nagyobb – mintegy 9500 – a levelező tagozatos jelentkezések száma.

Idén is kiemelkedő a pedagógusképzés iránti érdeklődés: minden második jelentkező ezt a képzési területet jelölte meg. A legtöbben gyógypedagógia alapszakon kívánnak továbbtanulni Egerben és Jászberényben is, de 400 fölötti a jelentkezés mindkét városban az óvodapedagógus szakra levelező tagozaton. Az osztatlan tanárképzésben – mely területen már második éve pilotjelleggel gyakorlatorientált és értékközpontú tanárképzést folytat az egyetem – a nappali tagozaton több mint 50 százalékkal növekedett a jelentkezések száma. Így a legtöbb jelentkezés – 5982 – az egyetem pedagógiai karára érkezett.

A pedagógiai kart a gazdaság- és társadalomtudományi kar követi, amely idén 3016 jelentkezőt vonzott: 1457 pályázót nappali és 1559-et levelező tagozaton. A legnépszerűbb szak a karon a gazdálkodási és menedzsment, illetve a kereskedelem és marketing alapszak.

Kiemelkedő az informatikai, a sporttudományi és a művészeti szakokra érkezett jelentkezések száma; illetve megnövekedett az érdeklődés – elsősorban a pszichológia szaknak köszönhetően – a bölcsészettudományi képzések iránt is.

A képzési szinteket tekintve a legtöbben alapképzésre jelentkeznek, de a mesterfokozatot nyújtó képzésekre is több mint 3200 jelentkezést nyújtottak be a felvételizők.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye; uni-eszterhazy.hu

Magyar Kurír