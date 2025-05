Egységben XIV. Leó pápával – A romániai katolikus püspökök Kisinyovban tartották tavaszi ülésüket

Az ülés elején felolvasták a Romániai Görögkatolikus Egyház nagyérsekének, Lucian Mureșan bíborosnak az üzenetét, amelyet a főpásztoroknak címzett.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Giampiero Gloder, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa is, aki a nyitó szentmisét is celebrálta.

A plenáris ülés elején jelen volt Ciprian-Vasile Olinici romániai vallásügyi államtitkár is, akit elkísért az eseményre államtitkárságának küldöttsége is. A plenáris ülés záróeseményeként a főpásztorok megünnepelték a rendezvény házigazdája, Anton Coșa kisinyovi főpásztor püspökké szentelésének 25. évfordulóját. Ez alkalommal lehetőség nyílt a Moldova fővárosában működő katolikus szociális központok meglátogatására is.

A közös gondolkodás ezen napjaiban a püspökök hálát adtak a jóságos Istennek XIV. Leó pápa nagy ajándékáért, aki megkezdte péteri szolgálatát, és Isten gondoskodása által a megújult remény, illetve a hitben való megerősödés forrása lett Isten népe számára. A katolikus püspökök imában egyesülnek Őszentségével és az egész Egyházzal, buzgón kérve a békét a szomszédos ukrán népnek, valamint mindazon népeknek, amelyek jelenleg a háború borzalmait élik át.

A plenáris ülés keretében a katolikus püspökök Aurel Percă bukaresti metropolita érseket választották a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (CER) elnökévé a következő hároméves mandátumra.

Lucian Mureșan bíboros, fogaras-gyulafehérvári görögkatolikus nagyérsek lett a CER alelnöke. Ugyanakkor Böcskei László nagyváradi megyéspüspököt és Claudiu Lucian Pop kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus megyéspüspököt újraválasztották a CER Állandó Tanácsának tagjaivá.

A más katolikus szervezetekkel való kapcsolatok terén Böcskei László megyéspüspököt megerősítették az eucharisztikus világkongresszusokra delegált képviselőként, míg Ionuț Vida-Simiti professzort megerősítették az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) Etikai Testületének tagjaként.

A plenáris ülés során a püspökök megvitatták a társadalom új kihívásait, ezért frissítették azon bizottságok összetételét, amelyeken keresztül a konferencia a munkáját végzi. Az ülés napirendjén szerepelt továbbá az Egyház karitatív tevékenységeinek megvitatása, valamint a pasztorális munka, a katolikus oktatás és a missziók különböző aspektusai. Bemutatták továbbá a Iuliu Hossu vértanú és hitvalló bíboros emlékének szentelt év eseményeit, valamint a remény 2025-ös jubileumi évének programjai is.

A CER következő plenáris ülésének a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Püspökség ad otthont 2025. szeptember 4–6. között.

Az évente két alkalommal ülésező Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, a mindenkori pápával.

