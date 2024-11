Együtt építjük – A sajtóapostolok országos találkozójának Vác adott otthont

A péntektől vasárnapig tartó eseménynek a Váci Egyházmegye fenntartásában működő Althann Vendégház adott otthont.

A mintegy negyven résztvevő nagy része Magyarországról érkezett az eseményre, de jópáran jöttek Erdélyből és a Partiumból is.

A találkozó résztvevőit pénteken este Marton Zsolt megyéspüspök fogadta és vezette körbe a püspöki palota 18. századi épületében. A palota második szintje, az egykori püspöki lakosztály és fogadóhelyiségek ma múzeumként működnek. A palota korhű berendezésének jelentős része csodával határos módon élte túl a történelem viharait. Különlegességei közé tartozik gróf Csáky Emmanuel, a Váci Egyházmegye utolsó arisztokrata származású püspökének gazdag óra- és bútorgyűjteménye. Marton Zsolt maga is ezen a szinten lakik, bár elődeihez képest jóval szerényebb körülmények között, egy modern bútorokkal berendezett lakásban. Az épület többi helyiségében a püspöki hivatal és az egyházmegye központi intézményeinek néhány irodája kapott helyet. Marton Zsolt a szubjektív tárlatvezetés során bepillantást engedett a palota egykori lakóinak életébe, személyes történeteket mesélt el a korábbi püspökökről és azokról az időkről, amikor a szerzetesrendek feloszlatását követően Péteri József püspök szerzetesnővéreket fogadott be a palotába.

A vacsorát követően kötetlenebb formában is találkozhattak a jelenlevők, közelebbről is megismerve egymás munkásságát, annak kihívásait és örömeit.

A második nap programját a Váci Egyházmegye bemutatkozója nyitotta, melynek elején Marton Zsolt megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket, kiemelve az egyházmegye jelmondatát:

Együtt építjük”

– értve ezen azt, hogy Istennel és másokkal is együtt. Nyitottan és közvetlen módon mindenkihez kollégaként szólt a váci főpásztor. Ezután Szikora József MAKÚSZ-elnök is üdvözölte a jelenlevőket.

A megnyitó beszédeket követően Gáborné Haáz Andrea kommunikációs vezető mutatta be a Váci Egyházmegye ötfős kommunikációs csapatát. Elmondta, hogy az egyházmegye általános céljai között szerepel az eseményekről való hiteles tájékoztatás, a püspök pozitív imázsának alakítása, a központi egyházmegyei intézmények munkájának bemutatása, jó közösségi példa felmutatása, a hívek elkötelezettségének erősítése, valamint az evangelizáció – a missziós szolgálat. Gáborné Haáz Andrea beszélt az azzal kapcsolatos kommunikációs kihívásról, hogy Vác nem vármegyeszékhely. Hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja, hogy ha kommunikációs ügyben kérdés érkezik hozzájuk akár püspöki, akár más szinten, azt megválaszolják. Azt tapasztalják, hogy ha korrekt választ adnak, azt lehozzák a sajtóorgánumok, még ha a szavaik tálalására nincs is ráhatásuk. Haáz Andrea kiemelte, hogy ezzel

a párbeszédre nyitottsággal lehet jó kapcsolatokat kialakítani a médiával.

A következő blokk elején Galambos István, az NMHH Médiapiaci Együttműködési és Kutatási Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte a szakmai nap résztvevőit. Toót-Holló Tamás Hogyan keress és találj? – Keresőoptimalizálásra alkalmas eszközök használata az online újságírásban című előadásából kiderült: a keresőoptimalizálás (SEO, az angol Search Engine Optimization rövidítése) a weboldalak és online tartalmak olyan technikai és stratégiai összessége, amelyek célja, hogy javítsák a weboldal láthatóságát a keresőmotorok találati listájában. A SEO lényege, hogy minél magasabb helyezést érjünk el a keresőmotorok (mint pl. a Google) organikus találatai között, ezáltal növelve a honlap látogatottságát és a potenciális ügyfelek számát. A jól megvalósított SEO-stratégia hosszú távon segíthet abban, hogy növeljük online jelenlétünket és elérjük céljainkat. Az előadó ugyanakkor beszélt arról is, hogy a mesterséges intelligencia térhódításának van pozitív oldala is, amelyet szintén érdemes figyelembe venni az online újságírásban. Számot kell vetni az új trendekkel, ugyanakkor nem szabad szem előtt téveszteni az örök értékeket – tette hozzá Toót-Holló Tamás.

A következő előadást Gianone Péter tartotta, Ellenszélben is tudatosan – kommunikációs alapvetések krízis idején címen. A téma kapcsán két alapvető kérdést tett fel:

Mi a következménye annak, ha némák maradunk? Mi a következménye annak, ha megszólalunk?

Az előadás elsősorban a krízis idején történő, nagyon nehéz és érzékeny kommunikációt taglalta, amelynek egyik kulcsmondata ez volt:

A krízisben nemcsak kommunikálni kell, meg kell oldani a problémát.

Ilyen esetekben – ahogy azt az előadó is kiemelte – mérlegelni kell, hogy mekkora tűzzel válaszolunk vissza, ugyanakkor a legtöbb esetre azt javasolta, hogy éljünk a megszólalás lehetőségével, mert csak így juthatnak el a gondolataink az emberekhez. A belső és külső kommunikáció kapcsán azt hangsúlyozta Gianone Péter, hogy a belső kommunikáció mindig előzze meg a külsőt.

Az ebéd után Martí Zoltán, a 777blog főszerkesztője, az MTVA Online Igazgatóság igazgatója tartott előadást Egy sikeres keresztény online tér és ami mögötte van címmel. A 777 szerkesztőinek és szerzőinek célja az volt, hogy egy olyan oldalt hozzanak létre, amely korábban még nem volt Magyarországon: a keresztény értékek mellett elköteleződve híreket közölnek, interjúkat készítenek, blogolnak, zenét ajánlanak, programlehetőségeket mutatnak be.

A délutáni előadások sorát Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője, állandó diakónus folytatta, aki többek között a paphiányról beszélt a katolikus médiában. Rámutatott,

elsősorban az Egyház vonzó arcának bemutatásával lehet megszólítani a papi hivatás iránt érdeklődő fiatalokat.

Sok más értékes gondolat mellett az is elhangzott: katolikusnak lenni a valóság szeretetét jelenti.

A szombati nap előadás-sorozatát kerekasztal-beszélgetés zárta a kommunikáció kihívásairól, a családról és az életről, melynek meghívottjai Puskás Balázs, a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága főigazgatója; Keresztes Ilona kommunikációs szakember, az Együtt az Életért Egyesület alelnöke; Bodó Mária, a Duna csatorna Agapé című műsorának felelős szerkesztője voltak. A beszélgetést Szikora József moderálta. Szó volt életvédelemről, eutanáziáról, házasságról, az életről mint Isten ajándékáról és legnagyobb csodájáról, valamint a családi életre nevelésről.

A nap végén Koncz Kinga, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatója fogadta a résztvevőket és vezette őket körbe a múzeum épületében és annak Örökség című állandó tárlatán. A múzeum az egykori nagypréposti palotában kapott helyet, belső díszítése a késő barokk-rokokó ízlésvilágát tükrözi. Emeleti szobái közül kiemelkedik az ún. madaras szoba, amelynek egzotikus növényekkel és madarakkal díszített falai elvarázsolják a látogatókat.

Vasárnap az október elején újra megnyitott Nagyboldogasszony-székesegyházban vettek részt szentmisén a sajtóapostolok, majd ezt követően Gáborné Haáz Andrea kommunikációs vezető mutatta be a székesegyházat. A több mint 250 éves épület a 2021 és 2024 közötti felújításnak köszönhetően újra régi szépségében pompázik. Restaurálták a kupolafreskót, a főoltárképet és a Magyarországon ritka architekturális díszítőfestést is, amely megteremti a kapcsolatot Maulbertsch késő barokk figurális freskói és a klasszicista építészeti stílus között, amelynek a váci székesegyház az egyik első magyarországi példája volt. A sajtóapostolok a PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpontot is körbejárták, majd az esemény kiértékelő körrel zárult.

Ahogy Ferencz Emese, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa írja a Romkat.ro hírportálon megjelent személyes hangú beszámolójában: „Mi tetszett, mit hiányoltunk, mit hozunk haza a batyunkban? Én személy szerint reményt és motivációt, hogy mindig van miért küzdeni és előre menni. Életszagot, hogy ne felejtsem el, milyen, amikor nem érzem a sót és a borsot az ételben. A nyomtatott sajtó ízét és zamatát, a kommunikáció hatékonyságát és érzékenységét. A Váci Egyházmegye kiemelkedő és sokrétű tevékenységét, valamint elkötelezett munkatársakat az Egyház iránt. Mosolyokat, új ismeretségeket, közösen megélt magasságokat és mélységeket. Nem utolsó sorban pedig a Váci Egyházmegye jelmondatát: »Együtt építjük«, amit én most kérdésként tennék fel: Valóban együtt építjük Isten országát?”

Ferencz Emese teljes beszámolója ITT olvasható.

Szöveg: Ferencz Emese, Gáborné Haáz Andrea/Váci Egyházmegye, Agonás Szonja

Fotó: Ferencz Emese, Voiticsek Árpád

Magyar Kurír