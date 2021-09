Együtt Krisztusban, Krisztus által – Közösségek szentségimádása a Szent István-bazilikában

A naptár szerint öles léptekkel közeledik az ősz, miközben javában zajlik Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK). Már elő-előkerülnek a kardigánok, pulóverek, kiskabátok, de az idő enyhe és barátságos. A Szent István-bazilika előtti téren pezsgő forgatag fogadja az arra járót, a katolikus világrendezvény idején itt zajlik a 28. Szent István Könyvhét. De ma más oka is van, hogy egyre több ember sétál a könyvesstandok között, ami örömteli, hiszen különleges szertartás miatt érkeznek egyre az emberek. A bazilika felé közeledve a tér felé fordított, óriási kivetítő, előtte több száz szék.

Nemcsak a templomban, de a kivetítő előtt is folyamatosan gyűlnek az emberek, az önkéntesek ellenőrzik, mindenki le tud-e ülni, akinek szüksége van rá. A közösségi szentségimádás meghirdetett időpontjáig még több mint egy óra van, ezért is meglepő, hogy a bazilikában már ekkor nem lehet leejteni egy gombostűt sem. Még a padsorok közötti folyosón is ülnek. Idősebbek és fiatalok, szülők és gyerekek, papok, szerzetesek.

Ez az első alkalom, hogy a külön az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra elkészített monstrancia liturgikus funkciót tölt be. A szentségtartó teljes magassága 157,5 centiméter. Hosszú szárán a kongresszus mottója – „Minden forrásom belőled fakad” – olvasható magyar és latin nyelven. Ez az oltáron áll, de a középső része még üres. A monstrancia keretéből ugyanis kivehető egy 70,5 centiméteres elem, amely az igazi szentségház. A készítés idejét és alkalmát az ebbe foglalt aranykapszula körirata jelzi: +LII.+CONGRESS+EUCHARISTIC+INTERNAT+BUDAPEST+2020. És ez már méretében is emberi kézbe illik.

Még csak hangolódnak a legszentebb szentség érkezésére a jelenlévők, hogy a legnyitottabb szívvel fogadják majd azt. Gőbel Ágoston, a NEK kommunikációs referense (és egyben a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztője) köszönti a híveket, és emlékeztet: az eucharisztikus kongresszus egyik fő célja, hogy az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusra irányítsuk a figyelmet, őt dicsőítsük és imádjuk.

Hét órakor aztán felzúg az orgona, Virágh András Gábor Erkel Ferenc-díjas zeneszerző és orgonaművész szólaltatja meg. Hangjára Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök érkezik, kezében a szentségtartó, benne az Oltáriszentség. Mögöttük az asszisztencia.

A rendezvényt szervező NEK Titkárság 2018 februárjában írt ki nyílt, kétfordulós pályázatot a különleges ötvösművészeti tárgy terveinek elkészítésére. A zsűrit Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek irányításával liturgiában, művészettörténetben és tárgyalkotásban jártas tagok alkották: Fábry Kornél, a NEK főtitkára; Füzes Ádám, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházművészeti Bizottságának elnöke; Dragonits Márta belsőépítész, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, a NEK művészeti albizottságának elnöke; Kontsek Ildikó művészettörténész, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, a NEK művészeti albizottságának tagja; Lipóczki Ákos DLA ötvösművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense; valamint Varga Péter DLA ötvös, restaurátorművész, a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának rendes tagja. Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész koncepciója a zsűri egyhangú döntése nyomán került ki győztesen, a végső formájában elfogadott monstrancia pedig 2019 szeptemberében készült el.

A szentségimádáson a zenei szolgálatot egy ugyancsak egyedülálló formáció látja el: zenészek mind önkéntesek. A hangszeres csoport magját az Országúti Ferencesek fél 8-as miséin is szolgáló ifjúsági zenekar, a Boanergész együttes adja, a kórus énekesei pedig mindannyian egy-egy hazai lelkiségi mozgalomhoz kötődnek. Csanády Lőrinc, aki tíz éve vezeti a Boanergészt, ma első hegedűsként játszik az oltár mögött. (Az ő neve nem ismeretlen azok számára, akik figyelemmel követik az egyházzene, azon belül is a könnyűzene megújítására irányuló törekvéseket.) Ő kapta a felkérést, hogy a közösségek szentségimádására szervezzen zenekart és kórust. Az egyes közösségek által kiválasztott magyar és idegen nyelvű, a szentségimádás során elhangzó zenei betéteket pedig az összegyűlt zenészek közül néhányan ugyancsak önként hangszerelték és alakították hozzá a ma esti nagyszabású alkalomhoz. Az egyszeri alkalomra összeállt kórust és zenekart Farkasházi Dávid vezényelte, a szólókat Taschner Róbert és Varjas Adrienn énekelték.

A szentségimádáson felcsendültek hagyományos gregorián dallamok és az utóbbi években született közkedvelt dicsőítő vagy szemlélődő énekek is, és természetesen nem maradhattak el a taizéi dalok sem, amelyekben a sokak által jól ismert, a budapesti Jézus Szíve-templomban évek óta a péntek esti taizéi imaórákat tartó házaspár, Bálint Zsolt és Kertész Anna működtek közre, akik évtizedek óta az ökumenikus közösség magyarországi mindenesei.

Jézussal az egyik legbensőségesebb módon a kiengesztelődés szentségében találkozhatunk, ezért a szertartás alatt a bazilikában, az altemplomban és a bazilikán kívül is lehetőség nyílt szentgyónást végezni. Összesen száz külföldi és magyar pap várta a bűneiktől megtisztulni vágyókat a nagyszabású szentségimádás alatt.

A magyarországi egyházi közösségek és lelkiségi mozgalmak által meghirdetett szentségimádás során szinte tapintható volt a pünkösdi öröm, ahogyan a különböző nyelvű közismert énekeket ki-ki a maga nyelvén, maga szólamában énekelte. Nem csöndes találkozás volt ez a mai, hanem felemelő zenei áhítat, együtt, közösségben, az Eucharisztia jelenlétében, az Eucharisztiáért hálát adva.

A szentségimádás szertartása ITT visszanézhető.

