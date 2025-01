Együtt a szolgálatban – Mindszenty József veszprémi és Kovács Sándor szombathelyi püspökről

Kovács Sándort 1944. március 3-án nevezte ki XII. Piusz pápa szombathelyi főpásztorrá, és Serédi Jusztinián 1944. március 25-én szentelte püspökké Esztergomban Hamvas Endre csanádi és Mindszenty József veszprémi püspökökkel együtt.

A két főpásztor püspöki szolgálata így egy időben indult. Az egyházkormányzati feladatokban is hasonló kihívásokkal álltak szemben. Mindketten a saját lehetősségeik és körülményeik függvényében adták meg válaszaikat a nehézségekre.

Az Apostoli Szentszék határozata szerint a veszprémi püspökség birtokállományából egy bizonyos részt a Szombathelyi Egyházmegye gazdaságának feljavítása érdekében át kellett adni. A történelmi és gazdasági körülmények ezt azonban nem tették lehetővé, amit a két püspök kölcsönösen elismert.

Mindszenty József a Veszprémben elkezdett lelkészség- és plébániaalapítások szervezése, valamint az állandó paphiány miatt Kovács püspöktől kért kölcsön papokat. A szombathelyi püspök azonban maga is hasonló problémákkal küzdött, így papokat nem tudott átengedni, de megígérte, hogy amint lehetséges lesz, eleget tesz Mindszenty kérésének. A két főpásztor megegyezett abban, hogy saját egyházmegyés papjaik nem fognak a másik egyházmegyében apáti vagy préposti címet viselni, és törekednek arra, hogy a jövőben se forduljon elő. Mindkét főpásztor tartotta magát ahhoz a püspökkari határozathoz is, hogy más egyházmegye adminisztrációs ügyeibe nem avatkoznak be, bárki fordul is hozzájuk pártfogásért.

A két püspök, Kovács Sándor és Mindszenty József között a viszony határozottan harmonikus, kölcsönös tiszteleten alapuló és szeretetteljes volt.

Kovács Sándor szombathelyi püspök és Galambos Miklós apátplébános látogatásáról az ugyancsak rab Schuster Lajos így emlékezett meg: „Kovács Sándor szombathelyi püspök, Dr. Galambos Miklós jelenlegi zalaegerszegi apátplébános kíséretében volt nálunk. Kevesen ismerték meg közülünk különösen közülünk teológusok közül, én igen a püspök urat, és igen kedves benyomást tett ránk közvetlen leereszkedő modorával. Arany János Toldijának szavaival kívánkozott ő is a rab papok közé, mondván: »Hely ha én is, én is köztetek lehetnék«.”

1945. január 9-én a szombathelyi püspököt a soproni látogatásra Galambos Miklós zalaegerszegi plébános kísérte el. Mindszenty püspök jól ismerte Galambos atyát, hiszen ő lett az utódja Zalaegerszegen. Galambos atya látogatása Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty Józsefnél azonban az idők távlatában további tartalommal bővül: 1945-ben Mindszenty József már veszprémi püspökként indította el Isten Tiszteletreméltó Szolgálója Bódi Mária Magdolna kanonizációs eljárását.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír