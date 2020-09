Életszentség Afrika közepén – Szemtestvér

Számos felvételt láttam már Afrikáról, és elmondhatom, kialakult bennem az elmúlt években egy kép a kontinensről. Sivatagok, esőerdők, szegénység. Szerintem nem csak nekem juthatnak eszembe ezek a szavak, mikor az ottani történésekről hallunk. Nem gondolom, hogy hamis lenne az emberekben létező elgondolás, vélemény az ottani életről. Ez a film azonban valamiben más.

Ahogy néztem, rá kellett döbbennem, nem a megszokott Afrika-képet mutatja a nézőnek. Egy kis szeletébe pillanthatunk be a nagy földrésznek, ahol minden nap egy csoda.

Hardi Richárd életén keresztül szemlélhetjük azt a valóságot, amiben immár negyedszázada él, mióta a Nyolc Boldogság Közösség tagjaként kezdte el munkásságát Kongóban szemorvosként 1995-ben. Teljesen irreálisnak tűnhet sokak számára, hogy egy fiatal orvos karrierje hajnalán kéri a közösségétől, hadd utazzon ki Afrikába, hogy az ott élő embereket szolgálja. Ez megannyi emberben kérdéseket vethet fel. Hogyan, mi miatt tudja valaki letenni a karrierjét mindezért? Miközben Richárd testvér beszámol a misszió megoldhatatlannak tűnő nehézségeiről és az indulás körülményességéről, észrevehetjük, hogy Isten mennyire megáldotta és megmutatta gondviselését neki, mert mindig érkezett segítség.

Hajdú D. András 2015-ös Cataracta (szürkehályog) című fotós anyagával pár éve találkoztam, már akkor nagyon megérintett Hardi Richárd szolgálata és missziójának története, így tudtam, nem kell csalódnom a filmben sem. Gyönyörű felvételein keresztül Afrikában érezhetjük magunkat, közelebb kerülhetünk mind a kongói emberekhez, életükhöz, problémáikhoz, betegségeikhez, mind a misszionárius orvoshoz. „A belső területeken szemészeti ellátás nincs, vagy ha van, akkor az nagyon-nagyon rossz” – számol be Richárd testvér, aki körutakat szervez csapatával, hogy járják az országot, és minél több embernek visszaadhassák a látását. Sokan nagyon nehezen tudnak eljutni hozzá, így ezeken a missziós utakon tömegek jönnek hozzá, akár több ezer ember, akiket megvizsgálnak, és egy részüket meg is műtik.

A végletekig elmennek mind a területek lefedésében, mind teherbírásuk kapacitásában.

Omladozó kórházi épületekben kell rendelni és operálni? Infrastruktúra hiánya lép fel az utazásnál, vagy gyakran megfelelő eszközök nélkül kell emberekkel foglalkozniuk és egymás után több tíz-száz műtétet lebonyolítaniuk? Ezek mind olyan kihívásoknak tűnhetnek, melyekbe lelkileg és testileg is belerokkanhatna bárki. Mindezen problémák ellenére azonban nem egy megtört, kiégett orvost látunk a felvételeken Richárd testvér személyében, hanem akiben erősen ég a tűz, a tenni akarás. Apostoli és missziós kisugárzás jellemzi. Így is fogalmaz a Nyolc Boldogság Közösség a hivatásukról. És ez az Istennel átitatott élet látszódik és egyszerűen áthatol a képernyőn. A néző elsőre nem is értheti, honnan ez a nagy életkedv egy ilyen vidéken. Azonban Hajdú D. András filmjéből megláthatjuk azt a közvetlenséget és túlcsorduló szeretetet, mely az egyik legfontosabb alappillére küldetésének.

A film nem arra hivatott, hogy csak a keresztény közeghez szóljon. Egy olyan valóságot mutat be, melyet mindenkinek látnia kéne függetlenül vallásától, világnézetétől. Nem lehet ezek mellett a képsorok mellett csak úgy elmenni. Hajdú D. András tökéletesen ráirányítja a néző figyelmét a legfontosabb részletekre is. Lehet ez csak egy kopár afrikai vidék vagy egy omladozó kórházi épület. De néha elég egy kis gesztus a felvételen vagy egy tekintet is, mely örömet vagy épp megtörtséget sugároz. Hatása van. És épp ettől olyan zseniális minden egyes képkocka. Nincs benne semmi felesleg.

Ezeket nézve akaratlanul is az a gondolat támadhat egy nem hívő emberben, mégis hogyan képes ilyenre ez a szemorvos?

Honnan van az az erő, ami hajtja őt? Mi vagy ki motiválja ebben? Ezek a kérdések azonban hívő emberek fejében is motoszkálhatnak. A választ azonban nem kapjuk meg direkt módon, szóról szóra. Nekünk a feladatunk, hogy felfedezzük és megválaszoljuk magunknak kérdéseinket. És mit üzenhet a film a nézőnek? Hogy Isten jelen van a mindennapokban, gondjainkban. Egy szemorvos életének tanúságát láthatjuk a hitről, bizalomról, gondviselésről, emberek ezreinek gyógyításáról, melynek erős üzenete mellbe vág és a csontig hatolhat, ha csak befogadjuk a látottakat.

A Szemtestvér című film ingyenesen IDE kattintva megtekinthető.

Fotó: Hajdú D. András

Árki Kristóf/Magyar Kurír