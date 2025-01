Életvédelem, vérplazmabiznisz és otthonszülés – Átadták a Média a Családért díjakat

A Média a Családért Alapítvány idén tizennyolcadik alkalommal díjazta a családdal kapcsolatos cikkeket, valamint rádió- és televízióműsorokat, a legjobbnak ítélt tartalmakra a közönség ebben az évben is szavazhatott.

A Média a Családért Alapítványt és a Média a Családért díjat a Képmás magazin alkotóközössége alapította 2007-ben. Az elismeréssel azóta is minden évben a legjobb, a családot a középpontba helyező cikkeket, rádió- és televízióműsorokat jutalmazzák. A rangos szakmai díjat 2016 óta a külhoni magyar sajtó munkatársai is átvehetik.

Január 23-án, az Eiffel Műhelyházban tartott díjátadón Média a Családért díjat vehetett át Diós Judit, a Kossuth Rádió Vendég a háznál című műsorának szerkesztő-riportere, valamint Nagy József, a 24.hu újságírója. Míg a rádióműsor a magzati élet értékességét mutatja be, addig az online lapban megjelent cikk egy mélyszegénységben élő, családja bevételeit vérplazmaadással kiegészítő asszony történetét és a plazmaadás hátterét tárja fel.

Média a Családért díj kuratóriuma

A határon túli magyar sajtóban dolgozó újságíróknak szóló elismerést Gruik Zsuzsa, a vajdasági Magyar Szó újságírója – részben saját élményen alapuló – otthonszülést bemutató riportja nyerte el.

A díjra jelölt online és nyomtatott cikkekre a korábbi évekhez hasonlóan a közönség is szavazhatott. A hazai megjelenések közül Nyíri Kata Esélyt adók című, a Magyar Katolikus Rádióban elhangzott összeállítását, a határon túli jelöltek sorából Varga Brigitta Holtomiglan, holtodiglan című, a Kárpáti Igaz Szó online felületén megjelent írását és videóriportját tartották közönségdíjra érdemesnek az olvasók.

Nagy József és Diós Judit

„Tizennyolcadik alkalommal adjuk át a Média a Családért díjat, idén tehát az elismerés nagykorúvá, felnőtté vált. Ma már azt mondhatjuk, hogy társasága van a díjnak – vagyis vannak visszatérő szerzőink, akiket talán éppen a jelölés ösztönzött egy-egy témához való visszatérésre” – mondta el Aczél Petra kuratóriumi elnök. A médiakutató szakember hozzátette: a Média a Családért díj tulajdonképpen meghívás arra, hogy a magyar családok életéről gondolkodjunk és beszéljünk.

„Amint Klebelsberg Kuno vallotta: nemzetünk megmaradása az egyén és a család boldogulásán múlik. Az idei jelöltek a születéstől kezdve a házasságon és gyermeknevelésen át, valamint a nehézségek leküzdésében és a gyász elhordozásában is olyan emberi sorsokat mutatnak be, amelyek elénk tárják nemzetünk mai valóságát. Szemléletformáló írásaik, felvételeik ráirányítják figyelmünket az élet igazi értékeire” – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Hozzátette: „Köszönettel tartozunk a díj alapítóinak és a zsűri minden tagjának, az pedig külön öröm számunkra, hogy a Külhoni Média a Családért díjjal kifejezhetjük a magyar nemzet határokon átívelő összetartozását.”

„Ötödik éve állunk a Média a Családért Alapítvány kezdeményezése mellé, mert hiszünk abban, hogy olyan tartalmak megjelenését ösztönzi a médiában, melyek valódi értéket képviselnek. Családbarát munkahelyként mi magunk is stabilitást és rugalmasságot biztosítva igyekszünk támogatni kollégáinkat a családi élet szervezésében, ugyanakkor ügyfeleinket edukációval segítjük, a családok hatékony együttműködését és kapcsolattartásukat pedig különféle programokkal támogatjuk” – mondta Tóth Zsuzsa, a Telekom munkatársa.

Külhoni Média a Családért díj átadása

Kutas István, a MBH Bank kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, a Média a Családért díjat évről évre azoknak a kiemelkedő újságíróknak adják át, akik elkötelezetten és hitelesen mutatják be a családok életét, kihívásaikat és örömeiket. „Ez a díj az újságírók munkáján túl tükrözi azokat az erényeket, törekvéseket is, amelyek a közösségeket összetartják. Ilyenek például a felelősség, az odafigyelés, a hosszú távú gondolkodás, amelyeket bankunk is képvisel működése során és kapcsolatainkban, ügyfeleinkkel és partnereinkkel egyaránt” – fogalmazott.

Molnár-Bánffy Kata, a Képmás Kiadó tulajdonosa elmondta, a Média a Családért díjak struktúrája 2025-ben megújul: az elismerésre az idei évtől nem már korábban megjelent cikkekkel, hanem egy adott témát feldolgozó írással vagy rádiós és televíziós riporttal lehet jelentkezni. Az alapítvány a részleteket és a felhívást hamarosan közzéteszi.

magyarországi zsűritagok: Aczél Petra, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára

Gáspár Monika, a Librettó vezető szerkesztője, M5 (MTVA)

Király Eszter újságíró

Martí Zoltán, a 777 alapító-főszerkesztője

Mohay Bence, az M4 Sport műsorvezetője

Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Képmás Kiadó és a Salt Communications ügyvezetője

Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa

Szám Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője külhoni zsűritagok: Csinta Samu újságíró, közíró (Erdély)

Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója (Kárpátalja)

Molnár Judit, a Ma7 médiacsalád főszerkesztője (Felvidék)

Tóth Lívia, a Hét Nap hetilap főszerkesztője, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének alelnöke (Délvidék)

A Média a Családért díj győztesei összesen 1 millió forintos fődíjjal, valamint egy-egy páros wellnesshétvégével gazdagodtak, a Külhoni Média a Családért díj győztese 1 millió forintos fődíjat kapott, az olvasók által legjobbnak tartott jelöltek pedig 400-400 ezer forint jutalmat vihettek haza.

A magyarországi Média a Családért díj főtámogatója a Magyar Telekom, a Külhoni Média a Családért díj a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg. A közönségdíjakat az MBH Bank támogatja, a wellnesshétvégéket a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa biztosította.

Forrás és fotó: Média a Családért Alapítvány



Magyar Kurír