Elfeledett magyar történetek nyomában Itáliában: megújult a Vestigia Kutatócsoport egyedi adatbázisa

2024-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK) három évre szóló, jelentős támogatást ítélt oda a Domokos György vezette Vestigia Kutatócsoport pályázatának. A támogatás révén a kutatócsoport új szakaszba léphetett: folytathatták az olaszországi hungarikakutatásokat, és megvalósulhatott a Vestigia program egyik régóta tervezett fejlesztése, a digitális adatbázis teljes megújítása is.

A kutatók munkájuk során eddig sok ezer magyar vonatkozású forrást azonosítottak olasz könyvtárakban és levéltárakban. Ezek között Magyarországon járt olasz kormányzók, kémek és katonák jelentései és levelei is szerepelnek – olyan dokumentumok, amelyek új részletekkel gazdagítják a középkori és kora újkori Magyarországról alkotott képünket.

A pályázat kutatásainak egyik legfontosabb új eredménye a vestigia.hu adatbázis teljes megújítása. Az online felületen a felhasználók személyek, helyszínek vagy akár kulcsszavak alapján is kereshetnek, és a digitalizált dokumentumokat térképen is megjelenítik. A korszerű fejlesztésnek köszönhetően ma már nemcsak a szűk szakmai közösség, hanem bárki betekintést nyerhet ezekbe a különleges történeti forrásokba – a világ bármely pontjáról. A szabadon hozzáférhető felület iránt már most élénk az érdeklődés: a Vestigia adatbázisát folyamatosan felkeresik a kutatók, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is, hogy használják ezt az egyedülálló digitális gyűjteményt.

A kutatócsoport nyertes pályázati munkája azonban nemcsak a múlt digitalizálásáról szól, hanem az új, tudományos eredmények összegzéséről is. Jelenleg több könyv és tanulmány előkészítése zajlik, köztük egy velencei krónika eddig ismeretlen magyar vonatkozásait bemutató kötet. A kutatók emellett rendszeresen tartanak előadásokat, és régészeti feltárásokban is közreműködnek, hogy a feltárt dokumentumok története minél szélesebb közönséghez eljuthasson.

A Vestigia Kutatócsoport munkájának köszönhetően olyan történetek kerülnek újra napvilágra, amelyek évszázadokon át rejtve maradtak – és amelyek ma már bárki számára elérhetők, néhány kattintással.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír