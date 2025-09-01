Elhunyt Cesare Nosiglia nyugalmazott torinói érsek

Augusztus 27-én, szerdán elhunyt Cesare Nosiglia, nyugalmazott torinói érsek. A torinói Keresztelő Szent János-székesegyházban tartott temetési szertartásán utódja, Roberto Repole érsek olvasta fel XIV. Leó pápa üzenetét.

Nyolcvanévnyi élet és szolgálat, „olyan gazdag és olyan intenzív, hogy nem szükséges bemutatni” – emlékezett meg így a zsúfolásig megtelt székesegyházban Roberto Repole bíboros, torinói érsek elődjéről, Cesare Nosigliáról.

A gyászmisén a bíboros utalt XIV. Leó pápa üzenetére, aki az elhunyt prelátust „szelíd és bölcs pásztorként ábrázolta, aki mindig közel állt az emberekhez és figyelmet fordított a kiszolgáltatottakra”. A temetési szertartáson számos polgári és katonai hatóság is részt vett, köztük Stefano Lo Russo torinói polgármester és Alberto Cirio, a piemonti régió elnöke.

A 2010 és 2022 között Torino érsekeként, valamint 2010 és 2015 között az Olasz Püspöki Konferencia alelnökeként szolgált Cesare Nosigliát továbbra is nagy szeretet övezi. „Ez a zsúfolásig megtelt székesegyház tanúsítja azt a nagy hálát, amelyet mindannyian érzünk életéért és lelkipásztori szolgálatáért” – hangsúlyozta a jelenlegi torinói érsek.

