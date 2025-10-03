Elhunyt Juhász Tibor nyugalmazott plébános és börtönlelkész

Juhász Tibor 1958. április 5-én született Szikszón, 1984. június 14-én szentelték pappá Pécsett, melynek 40. évfordulója alkalmából 2024 augusztusában köszöntötték a pécsi székesegyházban.

Az elhunyt lelkipásztorért október 7-én 12 órakor mutatják be az engesztelő szentmiseáldozatot a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban.

Juhász Tibor temetéséről a nyilvánosság kizárása mellett később intézkednek.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Pécsi Egyházmegye

