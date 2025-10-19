Elhunyt Kiss Sándor nyugalmazott plébános

„Mert tudjuk, hogy ha földi sátrunk összeomlik, Istentől

kapunk hajlékot, örök otthont a mennyben.” (2Kor 5,1)

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Requiem aeternam dona ei Domine!

A szeretett lelkipásztorért az engesztelő gyászmisét október 30-án, csütörtökön 11.30-kor mutatják be a szombathelyi Fatimai Szűzanya tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült olad-lakótelepi templomban. Végakaratának megfelelően hamvait közvetlenül a gyászmise után a templom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra.

Az egyházmegye tisztelettel kéri, hogy egykori hívei koszorú helyett egy-egy szál virággal róják le kegyeletüket.

Kiss Sándort 1971. június 20-án szentelték pappá.

1971–1974-ig káplánként teljesített szolgálatot Lentiben, 1974–1976-ig Nagykutason volt lelkész, 1976–1979-ig Vasváron káplán, majd 1979 és 1988 között Rigyácon szolgált lelkészként.

1988-1991-ig Csákánydoroszlón, majd 1991–1998-ig Gellénházán működött plébánosként.

1998–2013-ig, nyugdíjba vonulásáig Sorokpolányban szolgált lelkészként.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír