Elhunyt Timothy John McCarthy, a Szeged-Csanádi Egyházmegye papja

Hazai – 2026. február 9., hétfő | 11:01
A Szeged-Csanádi Egyházmegye a föltámadás reményében tudatja, hogy Timothy John McCarthy lelkész életének 65., papságának 19. évében, 2026. január 22-én szentségekkel megerősítve az Örök Hazába költözött.

Timothy John McCarthy 1961. október 4-én született az amerikai Allentownban (Pennsylvania). Tanulmányai után Szegeden szentelték pappá 2007. december 6-án. Lelkipásztori szolgálatát elhivatottan végezte, kiemelt feladata volt az egyházmegyében tanuló angol és olasz nyelvű diákok lelkigondozása. Egészségi állapota miatt 2023. június 6-tól betegszabadságon volt.

Temetési gyászmiséjét a szegedi dómban mutatják be február 12-én, 12 órakor. Utolsó útjára ezt követően, 13 órakor kísérik a szeged-belvárosi temető ravatalozójából.

Adjon az Úr örök nyugodalmat neki!

