Elhunyt Timothy John McCarthy, a Szeged-Csanádi Egyházmegye papja

Timothy John McCarthy 1961. október 4-én született az amerikai Allentownban (Pennsylvania). Tanulmányai után Szegeden szentelték pappá 2007. december 6-án. Lelkipásztori szolgálatát elhivatottan végezte, kiemelt feladata volt az egyházmegyében tanuló angol és olasz nyelvű diákok lelkigondozása. Egészségi állapota miatt 2023. június 6-tól betegszabadságon volt.

Temetési gyászmiséjét a szegedi dómban mutatják be február 12-én, 12 órakor. Utolsó útjára ezt követően, 13 órakor kísérik a szeged-belvárosi temető ravatalozójából.

Adjon az Úr örök nyugodalmat neki!

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye; Merényi Zita (kiemelt fotó)

Magyar Kurír