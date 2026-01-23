A lelkiatya válaszol – Elindult a Magyar Katolikus Egyház új fóruma

A Lelkiatya válaszol fórumán egy egyszerű regisztráció után mindenki kérdezhet lelki, egyházi kérdésekben. Leveledet anonim módon kapja meg valamelyik, a Lelkiatya válaszol fórumban részt vevő atya. Fordulj hozzá bizalommal!

A Lelkiatya válaszol elérhető a KAPP alkalmazásban és a katolikus.hu honlapon is.

„Boldog az az ember, akinek a szíve nyitott, aki keresi a választ, az élete igazi értelmét.” A Lelkiatya válaszol fórumon „olyan atyákra találhatnak, olyan atyáktól kérdezhetnek, akiknek van egy nagyon nagy élet- és emberismeretük. De a válaszaikat az evangélium, a hit fényében adják” – mondja a fórumot ajánló videóban Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

A KAPP magyar nyelvű katolikus mobilalkalmazás elérhető Android és iOS operációs rendszereken:

Android verzió: letöltés a Google Play áruházból;

iOS verzió: letöltés az App Store-ból.

Forrás és videó: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír