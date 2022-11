Elindult a Magyar Katolikus Egyház Instagram- és TikTok-oldala

„Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.”

(1Kor 12,27)

Már most is számos olyan Instagram- és TikTok-oldal működik, amely kapcsolódik a Magyar Katolikus Egyház valamely intézményéhez, szervezeti egységéhez, 2022 adventjének kezdetén azonban útjára indult a Magyar Katolikus Egyház központi Instagram- és TikTok-oldala is.

Közösségi felületeinken Egyházunk híreit, eseményeit, közleményeit találják meg az odalátogatók, továbbá lelki útravalókkal is az evangélium tanítását hirdetjük majd olvasóinknak.

Bízunk benne, hogy ezeken a csatornákon elindulva közvetlenebb kommunikációra nyílik lehetőség.

https://www.instagram.com/katolikus.official/

https://www.tiktok.com/@katolikus.official

Forrás és fotó: MKPK Sajtóosztály

Magyar Kurír