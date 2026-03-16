Elindult a Young Caritas program a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

A szakmai napon olyan pedagógusok és hitoktatók vettek részt, akik saját közösségeikben – iskolákban és plébániákon – szeretnék elindítani a Karitász ifjúsági csoportjait. A kezdeményezés célja, hogy minél több helyen alakuljanak olyan közösségek, amelyekben a fiatalok megtapasztalhatják a segítő szeretet gyakorlati megélését.

A program középpontjában az áll, hogy a gyermekek és fiatalok valódi segítséget nyújtsanak rászoruló társaiknak és családjaiknak. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalokban meglévő jót felszínre hozzák, és megtapasztalják: képesek mások életét jobbá tenni. A közösségi élmény különösen hangsúlyos: a fiatalok együtt élhetik meg, hogy jónak lenni jó, és a szeretet konkrét cselekedetekben válik láthatóvá.

A szakmai nap végén a résztvevők abban állapodtak meg, hogy a közeljövőben képzési napot is szerveznek, amely segíti a pedagógusokat és hitoktatókat abban, hogy saját közösségeikben elindítsák a programot.

A Young Caritas és a Caritas Junior a Katolikus Karitász evangéliumi alapokra épülő gyermek- és ifjúsági mozgalma, amelynek célja a felebaráti szeretet gyakorlására nevelni a fiatalokat. A program korosztályokra szabott, játékos és közösségépítő foglalkozásokon keresztül segíti a gyerekeket és fiatalokat abban, hogy aktívan bekapcsolódjanak a karitatív szolgálatba – például adománygyűjtésekben, idősek és betegek látogatásában vagy közösségi akciók szervezésében.

A kezdeményezés több mint egy évtizede indult el, és ma már számos egyházmegyében működnek ilyen csoportok. A tapasztalatok szerint a fiatalok nemcsak a segítés örömét ismerik meg, hanem közösségben formálódva tanulják meg a felelősségvállalást, az együttműködést és az evangéliumi szeretet mindennapi megélését.

Az egyházmegye célja, hogy a következő időszakban minél több plébánián és iskolában induljanak el ezek a közösségek, és egyre több fiatal tapasztalhassa meg: a segítő szeretet nemcsak feladat, hanem örömforrás is.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

