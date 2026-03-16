Elindult a Young Caritas program a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

2026. március 16., hétfő | 12:47
9

Szakmai nap keretében mutatták be a Katolikus Karitász ifjúsági kezdeményezését és a Young Caritas programot a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatóinak és pedagógusainak. A találkozót a program vezetője, Árvai Ferenc atya tartotta, aki részletesen ismertette a kezdeményezés céljait és működését – adta hírül az egyházmegye március 13-án.

A szakmai napon olyan pedagógusok és hitoktatók vettek részt, akik saját közösségeikben – iskolákban és plébániákon – szeretnék elindítani a Karitász ifjúsági csoportjait. A kezdeményezés célja, hogy minél több helyen alakuljanak olyan közösségek, amelyekben a fiatalok megtapasztalhatják a segítő szeretet gyakorlati megélését.

A program középpontjában az áll, hogy a gyermekek és fiatalok valódi segítséget nyújtsanak rászoruló társaiknak és családjaiknak. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalokban meglévő jót felszínre hozzák, és megtapasztalják: képesek mások életét jobbá tenni. A közösségi élmény különösen hangsúlyos: a fiatalok együtt élhetik meg, hogy jónak lenni jó, és a szeretet konkrét cselekedetekben válik láthatóvá.

A szakmai nap végén a résztvevők abban állapodtak meg, hogy a közeljövőben képzési napot is szerveznek, amely segíti a pedagógusokat és hitoktatókat abban, hogy saját közösségeikben elindítsák a programot.

A Young Caritas és a Caritas Junior a Katolikus Karitász evangéliumi alapokra épülő gyermek- és ifjúsági mozgalma, amelynek célja a felebaráti szeretet gyakorlására nevelni a fiatalokat. A program korosztályokra szabott, játékos és közösségépítő foglalkozásokon keresztül segíti a gyerekeket és fiatalokat abban, hogy aktívan bekapcsolódjanak a karitatív szolgálatba – például adománygyűjtésekben, idősek és betegek látogatásában vagy közösségi akciók szervezésében.

A kezdeményezés több mint egy évtizede indult el, és ma már számos egyházmegyében működnek ilyen csoportok. A tapasztalatok szerint a fiatalok nemcsak a segítés örömét ismerik meg, hanem közösségben formálódva tanulják meg a felelősségvállalást, az együttműködést és az evangéliumi szeretet mindennapi megélését.

Az egyházmegye célja, hogy a következő időszakban minél több plébánián és iskolában induljanak el ezek a közösségek, és egyre több fiatal tapasztalhassa meg: a segítő szeretet nemcsak feladat, hanem örömforrás is.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #Katolikus Karitász #szeretetszolgálat

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató