Elkészült az egri görögkatolikus kápolna külső felújítása

A közösség 2020-ban került állandó helyre: az egri Bartók téren, egy családi házban alakítottak ki kápolnát, melynek címünnepe Kisboldogasszony napján van. Folyamatosan szépítik, gazdagítják az épületet, most abból az alkalomból gyűltek össze, hogy befejeződött a külső tatarozás, melynek költségeihez jelentősen hozzájárult az Egri Főegyházmegye.

A Szent Liturgiát Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezette, tanításában az irgalmas szamaritánus történetéről elmélkedett.

A szamáriai ember alakja Jézus Krisztus képét vetíti elénk, a bajbajutott ember pedig az egyházatyák tanítása szerint Ádámot, a bajba jutott embereket jeleníti meg. Úgy fogalmazott: ha felismerjük magunkat is a bajba jutott ember személyében, fontos az evangélium zárszavát is meghallanunk: tégy te is hasonlóképpen!

A püspök emlékeztetett Szent Pál szavaira is, aki a béke kötelékében a lélek egységére való törekvésre, türelemre és szelídségre buzdít.

Az egri görögkatolikus közösség 100-120 lelket számlál, Demkó Balázs parókus vezetésével minden vasárnap összegyűlnek a Bartók téri kápolnában Szent Liturgiára.

Forrás: Egri Főegyházmegye/Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió/Vozáry Róbert

Magyar Kurír