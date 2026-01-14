Elkészült XIV. Leó pápa kör alakú mozaik arcképe

Ősi hagyomány szerint minden pápa megválasztásakor készítenek arcképet. Az elkészült műalkotást a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika jobb oldali hajójában, körülbelül 13 méter magasságban helyezik majd el, közvetlenül Ferenc pápa portréja mellett.

A mozaik kör alakú, 137 centiméter átmérőjű, üvegzománcból és aranyból készült fémváz alapra. Az apró mozaikdarabokat az ősi vágott mozaik technikával készítették, és hagyományos vatikáni módszerrel, olaj alapú habarccsal rögzítették.

A műalkotás elkészítéséhez Rodolfo Papa festett vázlatát használták, amely egy vászonra készült olajfestmény, amely megegyezik a mozaik méretével, kifejezetten a mozaikból való elkészítés céljából készült. A festett vázlatot a vatikáni Szent Péter Műveknél őrzik meg, a többi pápa arcképével együtt.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican Media

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír