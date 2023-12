Elkezdődött a felkészülés a Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulójára

A tanítás imaalkalmakkal kibővítve segítheti a közösségi lelki felkészülést. Az ősz folyamán több mint húsz településen indultak el ezek az Ima-katekézis alkalmak. Az alábbiakban ezekről olvashatnak összefoglaló tudósítást.

Az Ima-katekézis alkalmakat a plébánia közösségekben helyi küldöttek szervezik, akik májusban és szeptemberben erre a feladatra felkészítő alkalmakon vehettek részt Vácon. Szeptember és november között több mint húsz településen indult el a felkészülés és tartották meg az első találkozókat. Az első tanítás témája a „megtérés és a személyes istenkapcsolat” volt, amelyről Marton Zsolt püspök elmélkedett és amelyet videón nézhettek meg a találkozó résztvevői.

Őrhalmon a Szent István király plébánia hívei szeptemberben közösségépítő kerékpártúrával indították az évet, amelyet Kovács Kornél atya vezetésével rendeztek meg. A kerékpárosok az ilinyi Magyarok Nagyasszonya-templomhoz zarándokoltak. Az októberi Ima-katekézis alkalomra készülve Marton Zsolt püspök videón közzétett tanítását a hívek előzetesen maguk nézték meg, majd a személyes találkozáson Kovács Kornél atya tanítását hallhatták, a „megtérés, isteni természet” témájában. A tanúságtevő a helyi küldött, Csendes József volt.

Felsőpetényben október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén egész délután zajló közösségi programmal készültek. Gitáros énekekkel fogadták a felsőpetényi és nőtincsi híveket; a tanítás után, amelyet Martos György plébániaszervező diakónus tartott, tó körüli sétára indultak, ahol bibliai játékos feladatokat oldottak meg a résztvevők. Ez utóbbi programba a kisebb gyerekek is be tudtak kapcsolódni. A felnőttek kincsesládakulcsot kerestek, amelyet megtalálva tartalmas üzeneteket olvashattak. A templomba visszatérve meghallgattak egy tanúságtételt, majd közös rózsafüzér imádság és szentségimádás szerepelt a programban, amely agapéval zárult.

Vecsésen októberben az Irgalmas Jézus-plébánia küldöttcsapata nagy lelkesedéssel fogott hozzá a jubileumi sorozat előkészítéséhez. A szokásos hirdetési lehetőségek mellett személyesen is igyekeztek megszólítani a híveket, és az első tanítás videójából rövid előzetest is készítettek. A megtérés témájához kapcsolódóan készítettek egy installációt, mely a Krisztus felé vezető utat szimbolizálja a nehézségekre utaló kövekkel, a bűnbánat szentségére utaló virággal, a nyitott Szentírással, amely az evangélium ismeretének fontosságát jelzi, és a színes, egymás kezét fogó emberkékkel, akik a megtartó közösséget ábrázolták. A tanítást és a két tanúságtételt követően, amelyek az első és az újbóli megtérésről szóltak, kiscsoportos beszélgetés következett. A résztvevők a tanításban szereplő kulcsszavakat szófelhő formájában haza is vihették magukkal, ahogy a tanításban elhangzó ima szövegét is.

Két szomszédos településen, Hévízgyörkön és Bagon összefogva, helyszínek tekintetében pedig felváltva tervezik megtartani az Ima-katekézis alkalmakat. A novemberi első imaalkalmon az összegyűlt körülbelül ötven hívő között minden korosztály képviselői jelen voltak. Első találkozásukra személyesen ment el az egyik egyházmegyei tanúságtevő, Lukácsné Tamás Katalin, hogy megossza velük, az ő életében milyen ereje van az imának. Tanúságtétele mélyen megérintette a résztvevőket.

„Már most is látszik, hogy elindult a lelkekben valami új felismerés arra vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus útján kell járni, az egyházközségek csoportjaihoz tartozva együtt megerősödve tudjuk feladatainkat végezni, építeni Isten országának közösségét az emberek között” – írta a hévízgyörki küldött, Fercsik Jánosné.

Kosdon november 11-én tartották meg az első alkalmat a templomban. Az imádságos légkör megteremtésében a L.I.M. kórus volt a résztvevők segítségére. A megtérésről és az imádságról szóló első két tanítást hallgatták meg Molnár Zsolt plébános bevezetőjét követően, majd egy egyházközségi tag tanúságtétele hangzott el. Mindenki vitt haza egy-egy jubileumi imakártyát, amely az eseménysorozatra emlékezteti.

Sóshartyánban az első Ima-katekézis összejövetelt november 25-én tartották meg a plébánián. Az alkalom Polcz Zoltán plébános köszöntőjével kezdődött. A hívek tájékozódtak a jubileumi felkészülés céljáról és felépítéséről, majd meghallgatták a tanítást és a tanúságtételt.

„Bízunk benne, hogy a következő találkozók is ilyen szeretetteljes, családias légkörben fognak zajlani és még többen csatlakoznak majd közösségünkhöz” – írták a sóshartyáni küldöttek, Tóthné Mester Mónika és Antal Albinné Szabó Csilla.

Gyömrőn két külön csoportban találkoztak és dolgozták fel az Ima-katekézis első témáját: az ifjúsági hittanosokkal a megtérés témáját elmélkedték át. „Tanúságtevőinket különösen is a Szentlélek szervezte. Nálunk tartotta éves találkozóját az egyik akolitusévfolyam, akiknek tagjai, kilenc férfi osztották meg velünk személyes hitüknek, megtérésüknek tapasztalatát. Egyszerre volt felemelő, humoros és igazán férfias” – írta a helyi küldött. A másik csoport a már évek óta tervezett és most ősszel elindult szülői és pedagógus kör volt, amely lelki alapozónak szintén a megtérés témájával foglalkozott.

Nagykátán különleges előadás-sorozatot terveztek, amelynek első meghívottja novemberben Dávid M. Bernadette CSSK, a Kalocsai Iskolanővérek általános főnöknője volt, aki Megtérés, Istenhez közel kerülés címmel tett tanúságot. Hivatástörténetének bemutatása során kiemelte azokat a szenteket, akik nagy hatást gyakoroltak hitére. Véleménye szerint Istenhez való közelkerülésünk legrövidebb és legegyszerűbb útja a szeretetgyakorlat. Majd Szent Kalkuttai Teréz anyát idézte, aki különösen is közel áll hozzá. „Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.” Arra kérte a jelenlévőket, hogy ne gondolják azt, hogy életszentségre, az istenszeretetre eljutni bonyodalmas dolog. A nővér szerint nem kell mást tennünk, csak megszívlelnünk Kis Szent Teréz tanítását: „Használd jól az ajándékokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, ami megadatott neked.”

További Ima-katekézis alkalmak voltak Zebegényben, Gödöllőn, Rétságon, Pilinyben, Ságújfaluban, Karancsságon, Szalmatercsen, Gyálon, Nagymaroson, Vácon, Szolnokon, valamint az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír