Elkezdődött a Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi adománygyűjtése a SPAR áruházakban

A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásra késztette a szeretetszolgálatot. Új utakat kellett keresniük, hogy az „Adni öröm” karácsonyi adománygyűjtő akció révén idén is segíteni tudják a rászorulókat. Az ország 105 SPAR áruházában Csoki bácsi adakozásra hívó hangjára és a bejáratnál elhelyezett két életnagyságú habkartonból megformált „máltás munkatársra” kellene felfigyelni a vásárlóknak a zajos forgatagban.

„Bízunk benne, hogy Csuja Imre hangját sokan meghallják” – Romhányi Tamás, az MMSZ kommunikációs vezetője mutatja be a hagyományos akció idei gyakorlatát: A szeretetszolgálat adománykártyák vásárlására kéri a vásárlókat. Vannak 99, 199, 299, 399, 1500, 3000 és 4500 forintos kártyák. A kisebb összegűekre azt írták rá, amit az helyettesít: 1 kg liszt 99 Ft, 1 kg cukor 199 Ft. Az 1500 forintos élelmiszeradomány-kártya egy embernek, a 3000 forintos egy családnak, a 4500 forintos egy nagycsaládnak adott csomagot jelenti.

A kártyákat az üzletben több helyen meg lehet találni, a polckon az adott élelmiszer mellett, valamint a boltban felállított külön tartókon is. A kártyákat a pénztárnál kell kifizetni, akárcsak az előző években az adománynak szánt élelmiszert. A befolyt összeget megkapja a szeretetszolgálat, és abból vásárolnak élelmiszereket a támogatottjaiknak.

„Meglátjuk, mennyi csomagot tudunk összeállítani. Arra készülünk, hogy most is több ezer ajándékcsomagot lesz módunk átadni. Bízunk abban, hogy jelentős mennyiség lesz. De ily módon még nem végeztünk gyűjtést. A legerősebb eszközünkről, a személyességről voltunk kénytelenek lemondani, ezért félsz is van bennünk. Az eldöntött célunk, hogy több ezer embernek viszünk karácsony előtt ajándékot, de a több ezer lehet tizenezer vagy akár huszonezer is” – mondja Romhányi Tamás.

Idén tehát nincs személyes megszólítás, és nem adnak kézből-kézbe adományokat, mert az megengedhetetlen mértékű, sok tízezer érintkezést generált volna, így a járvány miatt erről lemondott az MMSZ.

Waigandné Vámos Lídia a Máltai Szeretetszolgálat egyik munkatársa, aki kollégáival együtt hét éven át vett részt a gyűjtésben, hiányolja annak hagyományos formáját. „Hozzátartozik a karácsonyomhoz” – fogalmaz. Mindig örült, hogy könyvelőként ha csak ebben a kis mértékben is, de részt vehetett a szeretetszolgálat missziójában. A szervezet vezetői fontosnak tartják ugyanis, hogy munkatársaik, dolgozzanak bármilyen területen, tapasztalatot szerezzenek arról, mivel foglalkozik a szeretetszolgálat. „Az emberek szemébe néztünk, és kértük, ha tud, segítsen. Ez akkor is működött, ha az illető úgy tett, mint aki nem is lát bennünket, és a fejét elfordítva sietett el mellettünk, aztán a vásárlása végén mégis tett valamit az asztalra. Nagyon pozitív reakciókat tapasztaltunk, tízből kilencen adnak adományt” – számolt be Lídia korábbi tapasztalatairól.

2019 volt a rekord – 327 tonna élelmiszer gyűlt össze az akció hat napja során, 170 üzletben, 3000 önkéntes közreműködésével, és ebből 30 ezer csomag készült 3000–3500 forint értékben.

Az „Adni öröm” adománygyűjtés történetéről Romhányi Tamás elmondta, az első akciót 1997-ben, a SPAR jogelődjének számító Kaiser’ s üzleteiben tartották; korábban az emberek otthonról hozott tartósélelmiszerekkel támogatták a szeretetszolgálaton keresztül a rászorultakat. Az első alkalommal hét budapesti üzletben jelentek meg az MMSZ munkatársai, önkéntesei. Az évekkel az üzletek száma folyamatosan nőtt, valamint az adakozó kedv is, ha nem is egyenes vonalú, de folyamatos növekedést mutatott. A nagyvárosokban differenciáltan, a megajándékozottak életállapotától függően állítottak össze csomagokat. Így más tartalmú csomagot kaptak a hajléktalan emberek és a nagycsaládosok.

Olyan embereket ajándékoznak meg elsősorban – hajléktalanokat, egyedül maradt időseket, nagycsaládosokat, családokat fogyatékkal élő családtaggal –, akik egész évben kapcsolatban vannak a szeretetszolgálattal. Az idei járványhelyzetben a munkatársak házhoz viszik a csomagokat.

Romhányi Tamás beszámolt a SPAR-ral való néhány további együttműködésről. Ezek egyike, hogy az üzletekben vásárolt ingvállas lebomló szatyor árából a SPAR 1 forintot továbbít a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Ennek bevételét a máltai mentőszolgálat működésére fordítják. „Éveken keresztül csaknem az éves működési költség egészét biztosította. A mai árak mellett már nem, de most is nagyon jelentős támogatás” – mondta a kommunikációs vezető. Egy másik a Tiszaburán létrehozott, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató varroda, ahol az asszonyok környezetbarát vászontáskát varrnak, melyeket a SPAR rendel meg és forgalmaz üzleteiben.

A kommunikációs vezető szerint az évek alatt kialakult erős együttműködésből mind a két szervezet profitál. Bár az üzlethálózat számára az adományok vásárlása forgalomnövekedést eredményez, Romhányi Tamás szerint nem erről szól igazából számukra az együttműködés, hanem arra büszkék, hogy nagyvállalatként partnerek lehetnek munkahelyteremtő vállalkozásban, és közreműködhetnek nehéz sorsú emberek felemelésében.

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír