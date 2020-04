Elküldjük a vírust a pokolba – Szandi a zenéjével segít

Szandival gyakran találkozunk a békásmegyeri Szent József-templomban szentmisén. A 12 évesen feltűnt, és rögtön az „Év ígérete” címet elnyert énekesnő születése óta Békásmegyeren él. Ma már férjével és három gyermekével Békásmegyer-Ófalu patrióta lakója, szívesen kapcsolódik bele mind a hagyományőrző falu, mind a katolikus Szent József-iskola életébe.

Bár most fellépések nincsenek, a művészélet nem állt meg a zenész házaspár számára: „Szerencsések vagyunk, mert van itthon egy stúdiónk, ahol alapvetően is sok időt töltünk és alkotunk, de ennyit korábban soha nem tudtunk. Nincs olyan, hogy le kell feküdni, mert reggel korán kezdődik a napunk. Nem kell órára kelnünk, az időnket magunk osztjuk be. Nagyon jókat dolgozunk a stúdióban. A férjem, Bogdán Csaba zenész, én énekesnő vagyok. Jól kiegészítjük egymást, és tudunk az embereknek valami olyat nyújtani, ami gyógyít, a zenét. Mi ezzel tudunk segíteni ebben az időszakban. Valósággal fürdőzünk a zene tengerében, ennek örömét igyekszünk átadni.”

A házaspár naponta alkot valamit. „Egyelőre nem új dalokat akarunk alkotni, feldolgozásban adjuk elő kedvenceinket” – meséli Szandi, aki nem fél hallgatósága „sokkolásától” sem. Sokan nem tudják róla, de nagyon szereti a rockzenét is, nemcsak hallgatni, de énekelni is. „Elküldtük a pokolba a vírust” – Alapi Istvánnal, az Edda gitárosával az AC/DC Highway to hell számát dolgozták fel. „Ütős lett, Csabi és Pisti gitároznak, én pedig végre bátran megmutathattam rockénekes énemet is” – mondja a rockzenébe elkalandozó énekesnő.

A zene mellett a család erőt adó voltát dicséri. Férjével 21 éve él boldog házasságban. Gyerekeikkel, a húszéves Blankával, a 18 éves Domonkossal és a 14 éves Csabival jó csapatot alkotnak. „Szerintem nagyon nagy ereje van a családnak. Így együtt sokkal könnyebb minden akadállyal megküzdeni. Ha egyikünk nem bírja olyan jól a terhelést, valamelyikünk biztos segít neki, mindig számíthatunk egymásra.”

A házaspár – hasonlóan minden nagycsaládhoz – küzd az online oktatással. Az érettségi előtt álló nagylány már tudja, hogyan kell ezt az időszakot tanulással tölteni. Beosztja az idejét, önállóan működik. „A két fiú nehezebben alkalmazkodott az új rendszerhez. Úgy vélték, itt a szép idő, hát élvezzük a szabadságot” – mondja az édesanya. Meg kellett értetni velük, hogy bár nem járnak iskolába, nincs szünet.

Szandi igyekszik mindenre pozitívan tekinteni: „A járvánnyal szerintem nagy pofont kapott az emberiség. El kell gondolkodnunk, milyen irányban haladunk tovább, mik a fontos dolgok életünkben. Nem tudom, mennyire fogunk tudni változni. Tanulunk mindebből, vagy ott fogjuk folytatni, ahol hónapokkal azelőtt abbahagytuk. Abban szinte biztos vagyok, hogy az emberek soha nem látott erővel fogják keresni egymás társaságát.”

Szandi számára a hit igazodási pont, ami erkölcsi tartást is ad neki, és megtanította határvonalat húzni kényes helyzetekben is. A fiatalon híressé váló énekesnő a hitet is fiatalon fedezte fel. Megérintődését mitológiai hasonlattal írja le. „Nem hívő, de a szeretetben nagyon erős családban nőttem fel. 11 éves voltam, amikor egy nyári napon édesapámmal a pünkösdfürdői strandon ültünk. Felnéztem az égre, és megkérdeztem Aputól, hogy meg vagyok-e keresztelve. Mint akit eltalál Ámor nyila, úgy érintett meg a Jóisten szeretete. Megismertem Antal János atyát, aki fantasztikus hatással volt rám. 12 évesen jelentkeztem a keresztségre, a Jóisten megtalált magának.”

Bogdán Csabát 16 évesen, egy turnén ismerte meg. Találkozásukat Szandi gondviselésszerűnek tartja. Joggal. Csaba a piarista gimnáziumban érettségizett, a turné hosszú és mély beszélgetésekkel telt, az első csók után hét évvel a Boldog Özséb-templomban szentségi házasságot kötöttek. „A Jóisten ajándékának tekintem, hogy mi ketten egymásra találtunk.”

Az énekesnő figyel arra, hogy a számára fontos értékek dalaiban is megszólaljanak. A 2005-ben készült Tárd ki a szíved című lemeze az, ami leginkább közvetíti ezt a világlátást. „Akkoriban készült, amikor a második gyermekünk született. Benne van a születés öröme is. Szép lemez lett, a rajongóimtól aranylemezt kaptam érte ajándékba, amire ráírták: »Szeretet-díj«. Azt szeretném, ha hallgatóim hozzám hasonlóan megélnék a szeretet csodáját.”

Fotó: Bogdán Csaba

Trauttwein Éva/Magyar Kurír