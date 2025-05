Élőcsirke-adományban részesült négyszáz kárpátaljai magyar nagycsalád

Május 13-án hosszú sor kígyózott a beregszászi majorság előtt, ahol a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének négyszáz tagcsaládja átvehette a negyven-negyven csirkét és az etetésükhöz szükséges tápot, vitamint és kukoricát. Az idén nyolcadik alkalommal meghirdetett adományosztás nagy segítséget jelent a nehéz körülmények között élő sokgyerekes családoknak, hogy folyamatosan friss, egészséges, jó minőségű hús és tojás kerüljön az asztalukra.

Tóth Ágnes Tiszacsomáról érkezett a beregszászi csirkeosztásra. Autója hátuljában hatalmas papírdoboz; előre szóltak neki, hogy az állatok szép nagyok már. Az asszony tavaly is vitt csirkéket. A kakasokat egy kivételével levágták, a tyúkok többségét pedig megtartották – kilenc még most is ott kapirgál az udvarban, és folyamatosan tojja a tojást. Jól jön még melléjük a most kapott negyven csirke, hogy továbbra is legyen hús az asztalon a háromgyerekes családban. Amikor Tóth Ágnes sorra kerül, és a dobozba kerülnek a riadtan csipogó csirkék, egy régi csipkefüggönnyel letakarja őket, hogy szét ne szaladjanak, és már indul is haza.

Ahogy kihajt a majorság udvarán, boldogan integet ki az autóból a szervezőknek: „Viszontlátásra, és köszönjük! Gondolunk majd magukra, ha esszük!”

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2012-ben kulturális, szabadidős programok szervezésére jött létre, „de a háború kitörése óta sok szociális programunk is van, hogy a tagjaink könnyebben boldoguljanak – mondta el Tarpai József, az egyesület elnöke. – A magyar családok főleg falvakban laknak, mindenkinek van egy kis háztáji kertje, ami haszonállatok tartására alkalmas. 1400 tagcsaládunk közül a leginkább rászorulók vehetnek részt ebben az akcióban”.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindig a helyi igényeket feltérképezve, azokra reflektálva dolgozza ki a programjait. „A csirkeosztás ötlete nyolc évvel ezelőtt itt, Kárpátalján született meg, mi pedig felvettük a kapcsolatot régi partnerünkkel, a Liechtensteini Vöröskereszttel, hogy előteremtsük rá az anyagi forrásokat, és évről évre segítünk az adományosztás megszervezésében – ismertette Adányi László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programvezetője. – A 16 ezer csirkét kárpátaljai tenyésztőktől szerezzük be, hogy a családok mellett a helyi vállalkozókat is segítsük.”

Szöveg és fotó: Hámon Krisztina

Forrás: Magyar Máltai Szereretszolgálat



