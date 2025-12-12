Előkelő helyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kara a bölcsészkari rangsorban

Novemberben jelent meg a HVG Diploma 2026-os kiadványa, amelyben az összesített egyetemi rangsor mellett többek között oktatói kiválósági rangsor, hallgatói kiválósági rangsor, képzésterületi rangsorok, valamint a legjobb karok listája olvasható. A kiadvány a hallgatói kiválóság alapján bölcsészettudományi részrangsort is közli.

Az első helyről évek óta letaszíthatatlan az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, meglepetés ugyanakkor a második hely idén a tavaly még tizedik helyen szereplő Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Karé lett. Maga mögé utasította tehát az ELTE BTK-t és a legnagyobb budapesti és vidéki egyetemek bölcsészeti és pedagógiai karait – szerepel az Eduline oldalán.

„Ez a siker a közös, az elmúlt években végzett munkánk eredménye, amire rendkívül büszke vagyok. Nagyon köszönöm a kar oktatóinak és dolgozóinak, hogy a hallgatói kiválóság terén is ilyen hatalmasat fejlődtünk!” – írta Szűts Zoltán, az EKKE Pedagógiai Karának dékánja.

Ez a teljesítmény azt mutatja, hogy az EKKE mind vonzerejében, mind szakmai megítélésében komoly fejlődésen ment keresztül. Az egri egyetem egyre több magas pontszámú jelentkezőt vonz, ami a képzések színvonalát és a kar presztízsét egyaránt növeli.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem másik kara, a Bölcsészettudományi Kar is bekerült a legjobb tíz közé: a tizedik helyen végzett – tovább erősítve az intézmény szerepét a hazai humán felsőoktatásban.

A két kar ranglistán elfoglalt szerepe is azt jelzi, hogy Eger továbbra is fontos felsőoktatási központ a pedagógiai és bölcsészettudományi képzésekben. A stabil szakmai háttér, a hallgatóbarát környezet és a vidéki egyetemekre jellemző közösségi légkör sok diák számára teszi vonzóvá az intézményt – különösen azoknak, akik nem feltétlenül Budapesten képzelik el a továbbtanulást.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

