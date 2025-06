Előre az életszentség útján – Szentmisét mutattak be Budapesten Szent Josemaría Escrivá tiszteletére

Megtöltötték a templomot a misén részt vevő hívek, az Opus Dei tagjai, barátai. Az egybegyűlteket a templomigazgató, Estanislao Mazzuchelli köszöntötte. „Azért imádkozunk a mai napon, kérve Szent Josemaría Escrivá közbenjárását, hogy segítsen minket előre az életszentség útján, hogy Krisztus és az Egyház legyen mindennapi életünk középpontjában.”

Szentbeszédében Fábry Kornél rámutatott, hogy

a korban hozzánk közel élt szentek tanúbizonyságai annak, hogy ebben a sokat kárhoztatott világunkban is szentté lehet válni.

A keresztény ember meghívása az életszentségre szól. Josemaría Escrivá utat mutat a ma emberének. Életét a „BEA”, azaz bátorság, engedelmesség és alázat jellemezte; ez az, ami összeköti a szenteket és a hallott evangéliumot. Volt bátorsága kimondani az igent egészen fiatalon, 15 évesen már teológiát tanult.

A halászok is bátorságról tettek tanúbizonyságot, amikor Jézus szavára elhagyták korábbi megszokott életkörülményeiket, hogy emberhalászokká legyenek. Josemaría Escrivá is kész volt meghallani Isten hívását, és megvolt benne az engedelmesség, hogy kövesse is azt.

Az engedelmesség a szentek életének egyik legfőbb erénye, hiszen Isten egészen furcsa utakra tud hívni bennünket. Josemaría Escrivá élete azt mutatja, hogy ha az ember kész engedelmeskedni a hívásnak, átadja életét, akkor sok gyümölcsöt hoz. Ezt mutatja Péter apostol élete is. A halász kész volt Jézus szavára kivetni a hálót, engedelmeskedve egy olyan parancsnak, ami tapasztalata alapján nem kecsegtetett eredménnyel. Jézus kérésére mégis megtette, és megtörtént a csodálatos halfogás.

A harmadik jellemző az alázat. Az ember tudatában van saját méltatlanságának. Az alázat önazonosság, az a képesség, ami az emberben lévő szándékokat, vágyakat, álmokat harmóniába hozza a valóssággal. Josemaría Escrivában is megvolt ez az alázat. Tudta, hogy amit épít, nem az ő műve, hanem Istené. Opus Dei.

Az alázatos ember tudja, mit kapott, mit tud kamatoztatni, és tudja, mi nem az övé. Ahogyan a pszichológia mondja, önismerete segíti hozzá, hogy tisztában legyen erősségeivel és gyengeségeivel. Az alázat teszi képessé arra, hogy erősségei fényében éljen.

Minket erre az útra hív Isten. Josemaría Escrivá élete arra tanít, hogy építsük Isten országát, ott, ahol vagyunk, amilyen életállapotban vagyunk.

Elhívásunk közös. Járjunk az életszentség útján, mert azért kaptuk a földi életet, hogy szentté váljunk és növekedjünk a szeretetben.

A szeretetnek ehhez térre és időre van szüksége, ezért van lehetőségünk mindennap megszentelni az Istenben való elköteleződésünket, hogy akikkel találkozunk, lássák rajtunk, hogy Krisztushoz tartozunk. Van-e bátorságunk, készek vagyunk-e engedelmeskedni, van-e alázat bennünk, hogy mindazt megtegyük, amit a Jóisten kér tőlünk?

Lehetséges ez az út a 21. században is. Kell a bátorság, az engedelmesség és az alázat, hogy megerősödve az életre növekedjünk szeretetben.

Istentől annyi időt kapunk itt a földön, hogy eljussunk az életszentségre, és megkapunk tőle mindent, amire szükségünk van

– biztatott Fábry Kornél.

A szentmisén a Te Deum kamarakórus végzett zenei szolgálatot.

Szent Josemaría Escrivá de Balaguer 1902. január 9-én született a spanyolországi Barbastróban. 1925-ben szentelték pappá Zaragozában. 1928. október 2-án, isteni sugallatra, Madridban megalapította az Opus Deit (magyarul: Isten Műve), amelynek célja, hogy megmutassa: minden ember a hétköznapi élet – munka, család, barátság, társadalmi tevékenység – közepette is törekedhet az életszentségre. A mozgalom üzenetének középpontjában a munka megszentelése, az imádság, a mások iránti szolgálat, valamint az élet egysége áll, vagyis annak felismerése, hogy Isten minden pillanatban jelen van, és hogy mindannyian Isten és az Egyház gyermekei vagyunk. Escrivá 1975. június 26-án hunyt el Rómában. Haláláig az Opus Dei világméretűvé vált: öt kontinensen, 69 országban működik hivatalosan, és 93 600 tagja van. A tagság 98 százaléka világi hívő, a nők és férfiak aránya körülbelül 60:40 százalék. A legtöbben házasok. Az Opus Deinek vannak papjai és cölibátusban élő világi tagjai is. A statisztikák szerint a közösség Európában a legerősebb, itt él a tagok 54 százaléka, míg Amerikában 36, Afrikában 4, Ázsiában 4,5 százalék. Az Opus Dei Magyarországon 1990-ben kezdte meg tevékenységét. Josemaría Escrivát Szent II. János Pál pápa 2002. október 6-án avatta szentté Rómában. Liturgikus emléknapját június 26-án ünnepeljük. „Ott ahol törekvéseitek, a munkátok és szeretteitek vannak, ott van a Krisztussal való mindennapi találkozásotok színhelye. A világ legmateriálisabb dolgai között kell megszentelődnünk, szolgálnunk Istent és minden embert.” (Részlet az 1967-es Szenvedélyesen szeretve a világot című szentbeszédéből.) Forrás: www.opusdei.hu

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír