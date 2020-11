Először nyerte katolikus asszony a pakisztáni szépségversenyt

Az elnyert cím lehetőséget ad Ravish Zahidnak arra is, hogy változtasson a nőkről alkotott képen egy olyan országban, ahol a kereszténység vallási kisebbségnek számít. A fiatalasszony Lahorban született, jelenleg emberi erőforrás szakon tanul a Texasi Egyetemen az Egyesült Államokban. Szépségversenyeken csak a külföldön élő pakisztáni nőknek nyílik lehetősége indulni, szülőhazájukban ez szigorú tiltás alá esik.

Egy interjúban Ravish Zahid elmondta, azért is indult a versenyen, hogy megmutassa a világnak, Pakisztánnak sok arca van; hazája asszonyainak a műveltségére, erkölcsi erejére, szépségére, intelligenciájára, kitartására és ambícióira kívánja felhívni a figyelmet. Ravisht politikai aktivista édesapja, Zahid Nazir, a pakisztáni kisebbségi tanács (Pakistan Minorities’ Unity Council) elnöke is támogatja céljai elérésében, ugyanakkor félti is őt.

A 26 éves Ravish Dallasban él férjével, Drew Thomassal. Mint szépségkirálynő Pakisztán nagyköveteként fogja járni a világot; azt remélik, a médián keresztül inspirálni tudja majd a fiatal lányokat arra, hogy kövessék az álmaikat, és közben ne adjanak fel semmit, ami hívőként fontos számukra.

Az UCA News ázsiai katolikus portál arról ír, Ravish Zahid a nők és a kisebbségek egyenjogúságáért szeretne tenni, és számos jótékonysági kezdeményezést tervez; emellett nemrég adománygyűjtő akciót indított, melynek révén szegény pakisztáni gyerekek iskoláztatását szeretné támogatni.

Néhány éve Lahor Bahar Colony nevű, többségében szegény sorsú keresztények lakta környékén – ahol családja is él – végzett először szociális munkát. 2005 és 2010 között az International Young Christian Students (IYCS) szervezet pakisztáni vezetője volt; ezért a lehetőségért külön köszönetet mondott a lahori főegyházmegye akkori érsekének, Lawrence Saldanhának. Az emeritus főpásztor gratulált Ravishnak, és elmondta, örül, hogy a Pakisztánban napjainkban uralkodó reménytelenségben egy ilyen örömhírt hallhatnak, és hogy a pakisztáni keresztények közül került ki a verseny győztese.

Korábban Ravish Zahid a lahori főegyházmegye tévécsatornájánál dolgozott műsorvezetőként; egy kapucinus szerzetes volt munkatársa felidézte, a fiatal lány ott volt a csapatban akkor is, amikor Pandzsáb tartományból tudósítottak, miután keresztény otthonokat támadtak meg a helyiek, és a stáb ott állt szemben az ingerült tömeggel.

Az UCA News portálnak adott interjúban Lawrence Saldanha kiemelte, Ravish Zahid példát adhat a pakisztáni keresztény lányoknak, akiknek gyakran nagyon alacsony az önértékelésük. „Mindannyian talentumokat és ajándékokat kaptak az Úrtól, csakúgy mint Ravish; világosságot, reményt és örömöt tudnak adni másoknak. A lányainknak meg kell ragadniuk minden lehetőséget arra, hogy növekedjenek tudásban, és új képességekre tegyenek szert” – mondta a nyugalmazott lahori érsek, aki 2016-ban visszatért Kanadába, korábbi szolgálati helyére, ahol az észak-amerikai országba menekült üldözött keresztények pasztorációjával foglalkozik.

