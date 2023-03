Élre tört a Pázmány BTK a hazai bölcsészet- és társadalomtudományi karok között

A felvi.hu rendszere összesen 7884 jelentkező 12 294 jelentkezését regisztrálta a kar egy vagy több nappali vagy levelező képzésére. Ez hatalmas, közel 35 százalékos növekedést jelent a jelentkezések, és több mint 80 százalékos növekedést az érdeklődők számát illetően. A Pázmány BTK ezzel nemcsak az ország 159 egyetemi kara között szerezte meg az előkelő ötödik helyet, hanem a bölcsészet- és társadalomtudományi karok között a legnépszerűbbnek bizonyult a jelentkezők körében.

A Pázmány BTK az első helyen való jelentkezéseket tekintve is az első tíz között szerepel – országosan a kilencedik helyet megszerezve 2430 felvételizővel. Ebben az összehasonlításban az országban a második legnépszerűbb bölcsészkar.

A felvi.hu legfrissebb adatai szerint a kar képzései közül soknak növekszik a népszerűsége, egyre keresettebb például a kommunikáció- és médiatudomány alapképzés, de növekvő trendet mutat a nemzetközi tanulmányok, illetve a szociálpedagógia alapképzés is. A bölcsészettudományi képzések közül a pszichológia alapképzés egyértelmű sikersztori, mivel a nappali munkarendet illetően is közel 10 százalékkal nőtt az érdeklődés, a levelező munkarend esetében pedig meghaladta a 30 százalékot is a tavalyi évhez képest, amiben még benne sincsenek a budapesti képzési hely mellett az idén először Esztergomban is induló pszichológia levelező alapképzés jelentkezői. Ami az utóbbi képzési helyet illeti, közel hatszázan adták be jelentkezésüket csak erre a képzésre. Ha nem is ekkora összlétszámokkal, de mindenképp megemlítendő a régészet alapképzés, illetve a levelező munkarendű magyar nyelv és irodalom alapképzés, amelyekre az első helyen jelentkezők száma lényegében megduplázódott.

A számos párosításban elérhető osztatlan tanárképzések népszerűsége szintén megugrott, hiszen míg tavaly 290-en, idén összesen 317-en jelölték ezt a képzést.

Forrás és fotó: PPKE BTK

