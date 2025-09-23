Emlékhelyet és közösségi teret alakítanak ki a szombathelyi Brenner-villában

A Brenner-villa ügyét Melega Miklós, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Vas Vármegyei Levéltárának igazgatója karolta fel két éve, akkor még önkormányzati képviselőként.

Városszépítő egyesületi tagként évtizedek óta szomorúan látta a villa pusztulását, így amikor városi képviselőként a polgármestertől megkapta a lehetőséget, hogy tárgyalást folytasson az ingatlant megszerző céggel az épület további sorsáról, örömmel elfogadta.

Sikeres egyeztető tárgyalásokat követően, 2023-ban a Szombathelyi Egyházmegye úgy döntött, hogy megvásárolja a Brenner-villát, megakadályozva az épület pusztulását.

2024-ben a meglazult falazat visszabontásával és a födémek eltávolításával kezdődtek a felújítási munkálatok.

Idén tavasszal új falakat kapott az épület, és a megemelt szintet jelző betonfödémeket is beépítették.

Az elmúlt hetekben elkezdték a tetőszerkezet ácsolását. Hagyományos, fagerendás tetőszerkezet készül. Már készítik az egyedi fa nyílászárókat, amelyek feltehetően ősz végén kerülnek a helyükre. A belső munkálatokat az Ybl-díjas Gutowski Róbert vezette budapesti iroda végzi majd el.

A Vas Vármegyei Levéltár igazgatója elmondta: az épület alapvetően emlékházként és közösségi térként funkcionál majd. Egy körülbelül 40 négyzetméteres helyiség működik majd Brenner-emlékszobaként; illetve egybővíthető kiállítási tér, valamint egy közel 300 négyzetméteres rendezvényterem lesz az épület központi egysége.

A tervezők 21. századi modern létesítményt alkottak, figyelembe véve az épület gazdag múltját. Az egyházmegye arra készül, hogy az ősz folyamán sajtótájékoztató keretében bővebben ismerteti a Brenner-villára vonatkozó új terveket.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Melega Miklós Facebook-oldala; Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír