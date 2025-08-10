Erdő Péter Balatonszemesen: Az igazi harmónia az, ha minden erőnkkel összhangban vagyunk Istennel

A főpásztor a homíliájában arról beszélt, hogy a nyári pihenés idején is keressük az imádság és a hálaadás pillanatait, és keressük azt, hogy miben segíthetünk a többi embereknek.

Kiemelte továbbá: „Az anyagi siker vagy a biztonság, amire sok felmérés szerint a legtöbb ember vágyik, nem lehet a legfőbb érték. Sokszor pedig mi magunk is úgy vagyunk, ilyenkor nyáron, különösen, ha élvezzük a jól megérdemelt pihenést, hogy végül is szép az élet, nem hiányzik nekünk semmi. Áldott pillanatok ezek, de éppen csak pillanatok. Jézus sem mondja azt, hogy ne örüljünk a sikernek, a földi szépségnek, de azt nemcsak tanítja, hanem kiáltja, hogy ez nem tart örökké, hogy nekünk az igazi kincsünket az örökkévalóságban kell gyűjteni. Vagyis az igazi harmónia az, ha minden erőnkkel összhangban vagyunk Istennel, keressük és teljesítjük az akaratát.”

Erdő Péter bíboros, prímás homíliáját teljes terjedelemben közöljük.



Krisztusban Kedves Testvérek!

Isten Országának eljövetelét Jézus a mai evangéliumban a házigazda hazatéréséhez hasonlítja. Boldognak mondja azokat a szolgákat, akik éberen várják uruk érkezését. Sok szintje van ennek a jézusi mondásnak. Akik nem önelégülten, hanem nyitott szívvel hallgatták Jézus tanítását és a követői lettek, azok számára felszabadító örömhír volt, amikor rádöbbentek, hogy Jézusban, a keresztre feszített ártatlan szenvedőben valóban eljött a messiás, valóban elkezdődött Isten titokzatos uralma a földön.

De éberen kell várnunk Krisztus második eljövetelét is az idők végén, amikor majd nagy és nyilvánvaló módon, mindenki számára kényszerítő bizonyossággal veszi át az uralmat a világmindenség fölött, és bevezeti az örök boldogság országába az üdvözültek sokaságát. De éberen kell várnunk a hazatérő gazdát a saját földi életünkben is, mert nem csak halálunk pillanata számunkra az Úr érkezése, hanem amikor beköltözik a szívünkbe a szeretet, amikor a családunkban, környezetünkben ki tudjuk alakítani a szeretet légkörét, akkor is Isten jelenléte válik érezhetővé. Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne (vö. 1Jn 4,16).

A mai evangélium elején arról hallunk, hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk is. Az anyagi siker vagy a biztonság, amire sok felmérés szerint a legtöbb ember vágyik, nem lehet a legfőbb érték. Sokszor pedig mi magunk is úgy vagyunk, ilyenkor nyáron, különösen, ha élvezzük a jól megérdemelt pihenést, hogy végül is szép az élet, nem hiányzik nekünk semmi. Áldott pillanatok ezek, de éppen csak pillanatok. Jézus sem mondja azt, hogy ne örüljünk a sikernek, a földi szépségnek, de azt nemcsak tanítja, hanem kiáltja, hogy ez nem tart örökké, hogy nekünk az igazi kincsünket az örökkévalóságban kell gyűjteni. Vagyis az igazi harmónia az, ha minden erőnkkel összhangban vagyunk Istennel, keressük és teljesítjük az akaratát.

Ez pedig azt jelenti, hogy akár a nyári pihenés idején is keressük az imádság és a hálaadás pillanatait, és keressük azt, hogy miben segíthetünk a többi embereknek. Elsősorban az üdvösség felé vezető úton, de földi szükségükben, ügyes-bajos dolgaikban is.

Ha ezen a téren is megtettük a tőlünk telhetőt, akkor már nem az anyagi tartalékainkra, hanem az Isten színe előtt nyugodt lelkiismeretünkre és Isten irgalmára hagyatkozva megérezhetjük már itt a földön is az örök boldogság előízét. Akkor már nem félelemmel gondolunk az Úr elérkezésére, hanem ahogyan az első keresztények tették, hívjuk és várjuk őt, és azt imádkozzuk: Marana tha, Jöjj el Urunk Jézus!

A szentmise végén Erdő Péter bíboros aranymisés áldást osztott az egybegyűlteknek.

