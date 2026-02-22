Erdő Péter bíboros a kórházban is imádságában hordoz minket, mi is fohászkodjunk érte!

„Krisztusban Kedves Testvérek!

Bizonyára mindannyian értesültek róla, hogy Erdő Péter bíboros atya műtéti beavatkozáson esett át, és jelenleg is kórházban ápolják.

Bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt. Amikor az ágya mellett ülve felolvastam számára a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott.

A mai napon hosszan beszélgettem vele. Számomra is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Minden szenvedését továbbra is felajánlja papi hivatásokért.

Bíboros atya a kórházból is szeretné tartani a kapcsolatot a rábízottakkal. A betegek világnapjára is hangüzenetet küldött papjainak, ahol szolidáris szeretetét fejezte ki beteg testvéreinkkel. Most engem kért, hogy konferenciabeszédét a távollétében osszam meg a Testvérekkel, hogy ezáltal is együtt készüljünk húsvét ünnepére.

A szemináriumban szokás, hogy minden végzős atya kap egy keresztet. Ezen a kereszten van egy kis plakett, ami az esztergomi bazilikát ábrázolja. Erre rá van írva, hogy »Oremus pro invicem«, vagyis imádkozzunk egymásért. Ez a kereszt emlékeztet minden atyát, hogy közös a szolgálatunk, ahol hordozzuk egymást, és a ránk bízott lelkeket is. Bíboros atya a kórházban is imádságában hordoz bennünket, most mi is fohászkodjunk érte, az ő gyógyulásáért közös Gazdánkhoz és Mesterünkhöz.”

Erdő Péter bíboros, prímás elkészített konferenciabeszéde a meghirdetett módon elhangzott a belvárosi ferences templomban. Vasárnap este, a 18 órai zsolozsma és a 18.30-kor kezdődött szentmise után felolvasták.

Forrás: Esztergom Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Wágner Csapó József (archiv); Esztergom Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír