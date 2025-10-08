Erdő Péter bíboros: Megköszöntem XIV. Leó pápának, hogy a béke ügyét állítja a középpontba

A szerdai általános kihallgatáson XIV. Leó folytatta a Jézus Krisztus, a mi reménységünk című jubileumi katekézissorozatát. Mai beszédének témája: Újra fellángolni. „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” (Lk 24,32).

A pápa teljes beszédének magyar nyelvű fordítását ITT olvashatják.

Az általános kihallgatáson jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás, Ternyák Csaba egri érsek, Udvardy György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) alelnöke, Németh Gábor, az MKPK titkára, Törő András, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, továbbá az Egri Főegyházmegye szentév alkalmából Rómába érkezett zarándokcsoportja, a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium szentévi zarándokcsoportja, Kovács Elemérné, Boldog Bódi Mária Magdolna unokahúga, valamint az Örök Városba érkező nagy számú magyar zarándok.

Erdő Péter bíboros a pápával folytatott rövid beszélgetésről elmondta: „Megköszöntem a Szentatyának a vértanú leány, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását, elmondtam, hogy mennyire örültek ennek a hívek Magyarországon, és külön köszönetet mondtam neki az ismétlődő tanításáért, amellyel a béke ügyét állítja középpontba. Ugyanakkor megígértem neki, hogy imádkozunk a péteri szolgálatáért, hogy adjon az Isten sok erőt és világosságot neki. A Szentatya hasonlóképpen kívánta a mi munkánkra is az áldást és az egész hívő közösségre, akit képviselek” – tette hozzá a bíboros.

Erdő Péter beszámolt róla, hogy a nagy létszámú magyar zarándokcsoport nagy része sajnos nem mehetett közel a pápához a katekézis idejére, ám a Szentatya az általános kihallgatás előtt a nyitott autóval körbejárt a szektorok között, és – a bíboros úgy látta – a magyarok, különösen a Weiner Leó-zeneiskola diákjai egész közel voltak a pápához, és tudták üdvözölni őt. „Annyira azonban ők már nem kicsik, hogy a pápa közülük is fölvett volna valakit a kocsiba. Erre is volt példa ugyanis a mai délelőttön” – jegyezte meg Erdő Péter bíboros.

Fotó: Németh Gábor, Vatican News

Magyar Kurír