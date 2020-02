Erdő Péter bíboros: A Szentatya jelenléte Budapesten sok nép lelki sebeit gyógyítaná

– Bíboros úr, a héten a Vatikánban a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció és a Törvényszövegek Pápai Tanácsa tartotta közgyűlését, mely után Ferenc pápa fogadja a résztvevőket. Önt már ezt megelőzően, szerdán reggel, az általános audiencia előtt magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Milyen témákat érintettek ennek során?

– Elsősorban az eucharisztikus kongresszusról beszéltünk, hiszen ezért is kértem a kihallgatást. Örömmel nyújtottam át neki a kongresszus teológiai dokumentumának olasz kiadását, aminek címlapján egy gyönyörű budapesti látkép van a Szent István-bazilikával és a várossal. Hangsúlyoztam neki, hogy az ő jelenléte különlegesen is nagyszerű üzenet lenne és gyógyítaná sok nép lelki sebeit, s hozzájárulna ahhoz, hogy Közép-Európa népei ne csak megbékéljenek egymással, hanem közösen tudjanak dolgozni az alapvető értékek mentén. Azt hiszem, a katolikus tanúságtételnek nagy lehetősége és nagy megerősítése lenne, ha a Szentatya eljönne hozzánk. Tudjuk, hogy sűrű a programja, de Budapest közel van, így valóban lehetséges akár csak egy egynapos utazást tenni, ami technikailag számára is megoldható.

A Szentatya láthatólag szeretettel, örömmel és érdeklődéssel fogadott. Teljes és végleges elköteleződést mutató hivatalos bejelentést nem tett, de bízom abban, hogy van esélyünk arra, hogy pozitív választ kapjunk.

Forrás: Vértesaljai László/Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír