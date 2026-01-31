Erdő Péter fogadta Lazarus Jo Hungszik koreai bíborost, a Papi Kongregáció prefektusát

A magyarországi látogatás lelki csúcspontjaként január 24-én, szombaton a koreai bíboros kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a hazánkban élő koreai katolikus közösség tagjainak a Boldog Meszlényi Zoltán-templomban.

Csendes, mégis erős jele az Egyház egyetemességének – ahol kontinensek, kultúrák és közösségek kapcsolódnak össze a hitben.

*

Lazarus Jo Hungszik (You Heung-sik) érsek, a Papi Kongregáció prefektusa 1951-ben született. A tedzsoni egyházmegye számára szentelték pappá, 2003-ban koadjutor püspök lett, két évvel később pedig az egyházmegye főpásztora. A koreai püspöki konferencia béke bizottságának vezetője volt. Négyszer utazott Észak-Korába, imádságosan a szívében hordozta a koreai félsziget békéjének és kiengesztelődésének reményét. 2014 augusztusában ő fogadta Ferenc pápát a tedzsoni egyházmegyében a VI. Ázsiai Ifjúsági Találkozó alkalmából. 2018 októberében a Szentatya meghívására részt vett az ifjúsági püspöki szinódus rendes közgyűlésén.

2021. július 11-én Ferenc pápa kinevezte a Papi Kongregáció prefektusává, egyben tedzsoni emeritus érsek-püspök címmel ruházta fel. 2021. december 11-én a Népek Evangelizációjának Kongregációja tagjává választották.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír