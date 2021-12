Erdő Péter mutatta be az eucharisztikus kongresszus emlékkönyvét és a 12 hírnök interjúkötetét

Ma már senki előtt sem kétséges, hogy nagy sikerű és gyümölcsöző volt az idén Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK). Azt is tudjuk, hogy a világjárvány kitörése miatt egy évvel el kellett halasztani a világeseményt, s az előkészítés utolsó munkálatai helyett a be- és elzárkózás kényszerű, veszteségekkel, tragédiákkal tűzdelt időszaka következett. Ám voltak tizenketten, akik 21. századi apostolokként vállalták, hogy a karantén idején is buzdítják az embereket, tanúságot téve Krisztusba vetett hitükről.

Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel a címe a világeseményhez kapcsolódó, most megjelent egyik kötetnek, amelyet a Budai Várban mutattak be. Baricz Gergő zenész, Böjte Csaba ferences szerzetes, Csókay András idegsebész, Dolhai Attila színész, Kubik Anna színész, Lackfi János költő-műfordító, Petrás Mária népdalénekes-képzőművész, Pindroch Csaba színész, Sena Dagadu zenész, Szalóki Ágnes népzenész, Szikora Róbert zenész, valamint Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató a küldetésükhöz Erdő Péter bíboros, prímás kezéből vették át a megbízólevelet, s azután járták az országot, a Kárpát-medencét, lelkesítve, reményt adva a hívőknek. Önkéntes munkájuk nagyban segítette a kongresszus sikerét.

A hírnökökkel a kongresszus előtti napokban Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye állandó diakónusa beszélgetett, és kérdezte őket életükről, munkájukról, szolgálatukról, családjukról – arról, hogy mi jelent számukra örömet és nehézséget.

Ezeknek az interjúknak szerkesztett, s a hírnököknek a NEK-ről szóló vallomásaival kiegészített anyagát tartalmazza a könyv, amelyet Magyar Kurír adott ki.

A kötet bemutatóján – amelyen jelen volt Berta Tibor, a Magyarországi Katonai Ordinariátus püspöke és Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK Titkársága vezetője is – Erdő Péter bíboros méltatta a hírnökökkel készített interjúkat és a könyv fotóit.

„Ahogy a kongresszussal, úgy e könyvvel kapcsolatban is elmondhatjuk, megérte a sok munka, készület, mindenki a tehetségének a legjavát adta bele, s ami lett, az több, mint amit beletettünk. A kegyelem működik a munka elején, s annak végeztével is, mi pedig eszközök vagyunk” – mondta a bíboros, és emlékeztette a jelenlévőket, hogy

a hírnökök személyében olyan ismert és elismert embereket tisztelhetünk, akik bátran kiálltak tanúságot tenni a katolikus hitükről – olyan időkben, amikor a média sok esetben kritikus szemmel nézi ezt –, s akik a nevüket adták a NEK-hez, megmutatva ezzel azt is, hogy „a Krisztusba vetett hit nem pusztán életünk dísze, kiegészítője, hanem ez adja életünk értékét”.

A bíboros hozzátette: „ugyanazt az elevenséget, erőt hordozza mindegyik interjú. Kuzmányi István érdekes kérdésekkel, élvezetes stílusban irányítja a beszélgetéseket. A fotók pedig gyönyörűek!”

A könyvbemutatón Kuzmányi István, a beszélgetés kezdeményezője egy téli életképet használva hangsúlyozta: a hírnökök voltak azok, akik a nehézségekkel teli járványhelyzetben, amikor az egyéves halasztáskor lelassulni látszott, „tolták a szánkót”, hasonlóan azokhoz a szülőkhöz, aki a gyermeküknek szeretnének örömet szerezni akkor is, amikor éppen nem lejt a havas út.

Másrészt pedig mint „celebek” nem pusztán ömagukról, hanem Jézusról beszéltek kimondva vagy kimondatlanul is, az életük tanúságtételével.

Méltatta a vezetősége alatt működő médiumokban dolgozó kollégáit, akik segítségére voltak a NEK munkáiban, így a kötet létrejöttében.

A könyvbemutatón Erdő Péter bíboros mindenkinek figyelmébe ajánlotta az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyvét is, amely A találkozás címmel jelent meg.

Mint mondta, az 1938-as kongresszus kiváló, maradandó értékű, mértékadó emlékkönyvét alapul vevő, azt több szempontból is meghaladó, háromszázötven oldalon hatszázhúsz színes fotóval megjelenő könyv „a legszebb karácsonyi ajándék, amit idén adhatunk”.

A reprezentatív kiadványt fellapozva Erdő Péter megemlítette, hogy az nemcsak a NEK-ről, hanem a kongresszus előkészületeiről is beszámol, dokumentumértékű, a fotók segítségével pedig mindaz a sok kapcsolódó esemény, tárgy is látható, ami később feledésbe merülhetne, de ami most feleleveníti a kongresszusi élményeinket: a NEK tiszteletére készült virágkocsitól a kongresszus süteményén és borán át a világeseményre kiadott bélyegig.

A liturgikus tárgyak közül a bíboros kiemelten szólt Ozsvári Csaba ötvösművész alkotásairól. „A lelkipásztori szempontból központinak számító események megjelenítése, a hozzá tartozó szövegekkel pedig arról tanúskodik, hogy a kongresszus – amelyen 19 bíboros vett részt, és amelyre 83 országból jöttek el – a globális egyház jelenlegi kapcsolatrendszerét is hordozta, méginkább, mint az 1938-as esemény, s ezáltal mintegy seregszemléje lett e világméretű hálózat alakuló közösségének, külön is hangsúlyozva Afrika és a Közel-Kelet kereszténységének helyzetét.

Amennyiben mindezt reprezentálja, utolérhetetlen ez a könyv – tette hozzá Erdő Péter, aki

Ferenc pápáról elmondta, „ittléte idején látszott rajta, s erről beszélnek a róla készült fotók is, hogy örült a spontán, felszabadult hangulatú hívő sokaságnak.”

A Budai Várban megtartott könyvbemutatón Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke mindenkinek megköszönte a segítségét, aki valamilyen módon is részt vett a kongresszus szervezésében, a hírnököktől kezdve az önkéntesekig és az újságírókig, a kötetekről pedig azt mondta: „A múltról szólnak, de a jövőnek írtuk.”

A sajtóesemény végén Fábry Kornél, a NEK titkára ismertette A találkozás című könyv felépítését, megemlítette, hogy húsvétra újabb, a beszédeket tartalmazó kiadvány jelenik meg, majd a következőkben Böjte Csaba OFM (aki közel ezer zarándokkal érkezett a NEK-re), a 12 egyik hírnök egyike, személyes hangon beszélt a kongresszushoz kapcsolódó élményeiről, arról, hogy az életének meghatározó állomása.

Rámutatott a Szentlélek munkájára, aki kezdeményező bátorság ajándékát adta Erdő Péter bíborosnak, Ferenc pápát arra indította, hogy eljöjjön Budapestre, és erőt adott az Egyháznak, sőt a magyar nemzetnek.

„Ilyen szép arcát még nem láttam az én népemnek, s Budapestnek, mint akkor. Jó volt itt lenni. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a nagy kalandnak” – mondta könnyes szemmel a ferences szerzetes.

A kötetek elérhetők és megrendelhetők az Új Ember online könyváruházban és könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig).

Szerző: Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír