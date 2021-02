Erdő Péter üzenete és intézkedése Snell György püspök halála kapcsán

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szomorú hírt kell közölnöm a kedves paptestvérekkel és az egyházmegye minden hívőjével. Ma hajnalban elhunyt Snell György segédpüspök atya, a budapesti Szent István-bazilikának, az egyházmegye társszékesegyházának a plébánosa. Hősiesen helytállt a szolgálatban. Szerdán még, természetesen nem személyes jelenléttel, hanem már Zoomon keresztül, de részt vett a papi szenátus ülésén is.

Annál inkább tragikus hirtelenséggel jött a hír, hogy ma reggel elhunyt. Megállapították, hogy súlyos Covid-fertőzése volt. Megvizsgálták a plébánián szolgáló káplán atyákat is, kiderült, hogy nekik is pozitív a teszteredményük. Éppen ezért meg kell vizsgáltatni az összes kontaktszemélyt, vagyis a Szent István-bazilikában dolgozó világiakat is. Ez pedig azt vonja maga után, hogy most egy darabig, ameddig a karantén ideje tart, a Szent István-bazilikában szüneteltetni kell az istentiszteleti életet. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy kellő fertőtlenítés után, megfelelő idő elteltével, de még a nagyhét előtt újraindulhasson a liturgikus élet Budapest főtemplomában.

Ma reggel szentmisét ajánlottam föl György püspöktestvérünkért. Kérem mindannyiukat, hogy imádkozzanak érte és imádkozzanak egész egyházmegyénk közösségéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír