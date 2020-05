Érettségizünk... – Ciszterci Szent István Gimnázium 12. c, Székesfehérvár

A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium 1688 óta áll fenn, fenntartója 1813 óta – kisebb-nagyobb megszakításokkal – a Zirci Ciszterci Apátság. A rend jelmondata „Ardere et lucere! – Lángolj és világíts!”, amely híven tükrözi az iskola tanítással kapcsolatos misszióját. A Szent Bernáttól származó gondolat kifejezi a személyiség megnyilvánulásának és társadalmi szerepvállalásának azt a formáját, amelyre növendékeinket nevelni igyekszünk. Az öncélú tudásszerzés kevés, értékeinket a közösség javára kell fordítanunk. A komplex tehetséggondozást megvalósító egyházi intézmény a színvonalas oktató-nevelő munka mellett egy megtartó és diákközpontú közösséget is kínál a növendékeinek. Az iskolában jelenleg nappali tagozaton két nyolc évfolyamos és egy négy évfolyamos gimnáziumi osztály indul minden tanévben.

Osztályom, a 12. c négy évvel ezelőtt kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban. Az elmúlt évek alatt a 36 fős csapat összetartó és erős közösséggé formálódott, amelyben az igazi egyéniségek is megtalálták a helyüket. A végzős évben kiváló magatartást és szorgalmat tanúsítottak iskolai munkájuk terén, kiváltképp a digitális munkarend adta kihívások során. Számos kitűnő és jeles eredmény mellett a tanórákon kívüli nevelés világa is fontos szerepet kapott a négy év során. Annak érdekében, hogy szociális érzékenységük, empátiás készségük kialakuljon és fejlődjön, a közösségi szolgálat iskolai koordinátoraként számos rendezvényre, programra csábítottam el őket. Így például rendszeresen magammal vittem őket a helyi szociális otthonba, valamint a fogyatékkal élő fiatalokkal közösen szervezett nyári napközis táborunkon is több diákom vett részt. Mindemellett diákjaim közül sokan az iskolai diákszínpad oszlopos tagjai, illetve többen megyei vagy országos szintű versenyek győztesei lettek különféle területeken az elmúlt évek során.

Az elmaradt ballagás és a személyes búcsú hiánya miatt nehéz szívvel, de büszkén bocsátom őket útjukra. Hiszem és tudom, hogy mindannyian megtalálják és megállják a helyüket az életben, illetve hosszú távon keresztény alapokra fogják építeni hivatásukat és magánéletüket egyaránt.

Nádasi Richárd osztályfőnök

Babai Fanni

Bakter László

Beck Hanna

Bodó László

Brunner Mátyás

Czachesz Lili

Csüri Fanni Noa

Érsek Balázs

Janzsó Anna

Kerényi Réka Szilvia

Kiss Mercédesz Kira

Lehoczki Aliz

Magyar Zsófia

Marsó Dávid

Molnár Petra

Néráth Dóra

Parais Gergely

Rieder Bianka

Rikli Panna

Ruff Boglárka

Sepsi Martin

Sommer Anna

Soós Benedek

Still Réka

Szabó Bence

Szabó Judit

Szabó Klaudia

Szarvas Kata

Szilasi Nóra

Szipola Antal

Teleki Luca

Tóth Kristóf

Varga Noémi

Verő Martin

Vesztergom Kata

Zolnai Réka

