Érettségizünk... – Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium 12. h, Győr

Osztályunk az iskola hatosztályos gimnáziumi képzéséhez csatlakozott hat évvel ezelőtt. Sokan egyébként óvoda óta ide jártunk, és mondhatjuk, hogy nem bántuk meg. Rengeteg élmény köt össze bennünket. Nem felejtjük el a lelkigyakorlatokat, a több napos osztálykirándulásokat, a rekollekciók csendjét, a farsangok fergeteges hangulatát, a sok együtt megélt órát és együtt izgulást, egy-egy összefogást a dolgozatokra készülve, hogy mindenkinek sikerüljön, és azt sem, hogy a 12. év őszén eljuthattunk osztályfőnökünkkel együtt Rómába, a Katolikus Egyház fővárosába. Találkozhattunk a pápai audiencia alkalmával Ferenc pápával is, és végigjárhattuk az antik és a keresztény Róma nevezetességeit. Soha nem fogjuk elfelejteni, és már meg is állapodtunk abban, hogy ha sikerül, Rómában találkozunk 2025-ben az érettségi találkozónkon.

Tablónkra Udvardi Erzsébet művésznő iskolánk kápolnájában lévő oltárképe vázlatát választottuk háttérként. Mi is vázlatok vagyunk még, de hisszük, hogy ígéretes vázlatok huszonegy szép alkotás megszületéséhez. A tablón két osztálytársunk és egyik diáktársunk édesapja is dolgozott, így különösen is kötődünk hozzá.

A 12. h osztály diákjai

1. Áder Bálint

2. Alpár Fruzsina

3. Balaskó Iringó Emma

4. Bus Veronika

5. Csernák Csenge Tamara

6. Dániel Botond

7. Horváth József

8. Horváth Szabina Sára

9. Jámbor Anna Eszter

10. Jánoki József Zalán

11. Kovács Linett

12. Molnár Barbara

13. Nádasi Léna Júlia

14. Orosz Anna

15. Péntek Alíz Eszter

16. Salamon Krisztina

17. Somogyi Dalma

18. Vajda Luca Kata

19. Vida Fanni

20. Wunder Imola

21. Wunder Olivér

Osztályfőnök: Horváth-Hutás Rita

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium végzős diákjainak írásaiból készült összeállítás az iskola honlapján olvasható.

Kérjük, küldjék el nekünk az anyaországi és külhoni katolikus intézményekből a végzős osztályok csoportképeit és/vagy tablóképeit az mk@katolikus.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy a képek mellett néhány sorban (maximum 1500 karakter) mutassák be a végzős diákok az iskolát és osztályukat, valamint küldjék el az osztálynévsort. A képeket és az írásokat a Nézőpont rovat Érettségizünk… alrovatában jelentetjük meg. A levél tárgyába kérjük feltüntetni: „Érettségizünk”. A kép(ek)et jpg-formátumban, legalább 820 × 450 képpont méretben kérjük megküldeni.

Magyar Kurír