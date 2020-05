Érettségizünk... – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 12. b, Budapest

Az iskola a főváros I. kerületében, a Krisztinavárosban található. Két éve ünnepeltük fennállásának 25 éves évfordulóját. Nyolc plusz négy osztályos általános és középiskola.

Iskolánk leggyakrabban említett jellemzője családias hangulata. Köszönhető ez a kis létszámnak, a közösségi programoknak és az itt dolgozók és tanulók nyitott, elfogadó és szeretetteli hozzáállásának.

A teljesség igénye nélkül íme néhány hagyományainkból, melyek fontos elemei a gellértes létnek:

Nyáron gyalogtúra igazgató úr vezetésével; nomád tábor öregdiákjaink szervezésében. Szeptember végén Gellért-zarándoklat, mely a gimnazisták számára kétnapos: gyalogosan, biciklivel vagy kenuval. Ősszel Magyar Nyelv Hete, tavasszal Természettudományos Hét. Télen 24 órás szentségimádás. Adventben és nagyböjtben Gellért-rend, hogy imakörben elköteleződve imádkozzon tanár és diák együtt. Szép Szó Kávézó, Talentum-nap, Erasmus-program.

A sor sokáig folytatható volna. A lényeg azonban úgyis leírhatatlan. Egy Közösség vagyunk. Gellértesnek lenni öröm és büszkeség. Nem véletlen, hogy végzőseink nehéz szívvel távoznak.

* * *

A Gellért 12.b osztálya különleges. (Tudom, sokan hiszik ezt más osztályokról is, de ők tényleg különlegesek!) Vidám és kedves fiatalokból áll, köztük olyan is akad, aki már 12 éve jár ide. Nyitottak és érdeklődők, nagyfokú önállóság és segítőkészség jellemzi őket. Humornak sincsenek híján, és meghitt pillanatokat is éltünk át közösen nem egyszer. Melegszívűek, szeretettel teliek, jó köztük lenni. Komoly beszélgetések és kegyelemmel telt csendek emléke is marad utánuk. Mindegyikük szeméből az Úristen néz vissza ránk.

Horváthné Káldi Anna

osztályfőnök

Bálint Boglárka

Benyus Balázs Fülöp

Bíró Johanna Gabriella

Deák Júlia

Demeter Flóra

Gaál Botond

Gundel Tamás

Heiszer Balázs

Hermann Antónia Johanna

Hernády Miklós

Husztik Hanga Kinga

Karvázy Csenge

Kékesy Tamás

Koncsik Benedek András

Krix Annamária

Lorx Nikolett

Lotz Barnabás Károly

Meszleny Cecília Rita

Nényei Zoárd István

Panágl Márton Géza

Rajkai Eszter

Seidl Ágota Zita

Steiner Gréta

Szalay-Bobrovniczky Janka

Szőnyi Luca

Tarsoly Blanka Viktória

Tóth Márton

Töpler Anna

Ullrich Zsigmond

Varga Dömötör Barnabás

Zbiskó Zoltán Kristóf

Kérjük, küldjék el nekünk az anyaországi és külhoni katolikus intézményekből a végzős osztályok csoportképeit és/vagy tablóképeit az mk@katolikus.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy a képek mellett néhány sorban (maximum 1500 karakter) mutassák be a végzős diákok az iskolát és osztályukat, valamint küldjék el az osztálynévsort. A képeket és az írásokat a Nézőpont rovat Érettségizünk… alrovatában jelentetjük meg. A levél tárgyába kérjük feltüntetni: „Érettségizünk”. A kép(ek)et jpg-formátumban, legalább 820 × 450 képpont méretben kérjük megküldeni.

Magyar Kurír