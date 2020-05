Érettségizünk... – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 12. a, Budapest

Az iskola a főváros I. kerületében, a Krisztinavárosban található. Két éve ünnepeltük fennállásának 25 éves évfordulóját. Nyolc plusz négy osztályos általános és középiskola.

Iskolánk leggyakrabban említett jellemzője családias hangulata. Köszönhető ez a kis létszámnak, a közösségi programoknak és az itt dolgozók és tanulók nyitott, elfogadó és szeretetteli hozzáállásának.

A teljesség igénye nélkül íme néhány hagyományainkból, melyek fontos elemei a gellértes létnek:

Nyáron gyalogtúra igazgató úr vezetésével; nomád tábor öregdiákjaink szervezésében. Szeptember végén Gellért-zarándoklat, mely a gimnazisták számára kétnapos: gyalogosan, biciklivel vagy kenuval. Ősszel Magyar Nyelv Hete, tavasszal Természettudományos Hét. Télen 24 órás szentségimádás. Adventben és nagyböjtben Gellért-rend, hogy imakörben elköteleződve imádkozzon tanár és diák együtt. Szép Szó Kávézó, Talentum-nap, Erasmus-program.

A sor sokáig folytatható volna. A lényeg azonban úgyis leírhatatlan. Egy Közösség vagyunk. Gellértesnek lenni öröm és büszkeség. Nem véletlen, hogy végzőseink nehéz szívvel távoznak.

Érettségizőink valamennyien itt végezték a gimnáziumot. A harmincegy fős osztálylétszám nem változott a négy év során. Számos regnumi, don boscós és cserkész diákunk van, és sok a nagycsaládból érkező. A legtöbben a hitüket komolyan és mélyen élő családokban nevelkednek.

Szépen fejlődött az osztály, úgy tanulmányilag, mint közösségileg. Segítik egymást, és én is, az iskola is mindig számíthatott és számíthat segítségükre, legyen szó bármiről. Humoruk is színesíti az iskolai palettát. Számtalan emlékezetes pillanattal gazdagítottuk egymást a felnőtté válásuk folyamán.

Zsombory Edit

osztályfőnök

